Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Рыболовное хозяйство
Цель проекта: создание высокорентабельного рыболовного хозяйства на территории Тверской области
Описание: В данном бизнес-плане описаны шаги по созданию рыболовного производства, приведены затраты и экономические показатели данного бизнеса. Для реализации такого проекта понадобится от 3 гектар земли, на 1 гектаре будет располагаться искусственный пруд. Для целей рыболовства пруд будет зарыбляться товарной крупной рыбой лососевых пород.
Основные затраты проекта – это строительство пруда, сопутствующей инфраструктуры, закупка первой партии мальков.
Преимущества
- Большой потенциал роста
- Постоянный спрос на продукцию
- Высокая прибыль ввиду дефицита качественной рыбы
- Срок окупаемости
- 50 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 8 600 000 руб.
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