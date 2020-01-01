Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Птицефабрика
Цель проекта: создание птицефабрики по разведению индеек на участке в 1 гектар.
Описание:
В данном бизнес-плане описан проект птицефабрики, где будут содержаться одновременно 1000 голов индеек. Цель производства – реализация мяса и субпродуктов. В отличие от куриного мяса, рынок индюшачьего мяса далек от насыщения. Реализация проекта позволит предоставить жителям Тверской области востребованную продукцию.
В отличие от производства и разведения кур, разведение индеек имеет свои преимущества. Например, выход мяса у индейки вместе с субпродуктами составляет порядка 82-84% от живого веса, в то время как кур он равен 74%. Это говорит о том, что такое производство будет выгоднее.
Преимущества
- Производство диетического мяса с постоянно растущим спросом
- Высокий выход мяса из одной тушки индейки (82-84%)
- Устойчивый рынок, сбыт и грантовая поддержка животноводства
- Срок окупаемости
- 40 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 7 640 000 руб.
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