Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Птицефабрика

Цель проекта: создание птицефабрики по разведению индеек на участке в 1 гектар.

Описание:

В данном бизнес-плане описан проект птицефабрики, где будут содержаться одновременно 1000 голов индеек. Цель производства – реализация мяса и субпродуктов. В отличие от куриного мяса, рынок индюшачьего мяса далек от насыщения. Реализация проекта позволит предоставить жителям Тверской области востребованную продукцию.

В отличие от производства и разведения кур, разведение индеек имеет свои преимущества. Например, выход мяса у индейки вместе с субпродуктами составляет порядка 82-84% от живого веса, в то время как кур он равен 74%. Это говорит о том, что такое производство будет выгоднее.

Преимущества