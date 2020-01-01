Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Автосервис
Цель проекта: строительство автосервисного комплекса и получение прибыли в течение первых двух лет работы.
Описание
На сегодняшний день ежегодный рост количества легковых автомобилей составляет 4%, что ведет к увеличению объема сопутствующих услуг, в том числе сервис автомобиля.
Концепция проекта предусматривает создание предприятия для оказания услуг автосервиса автомобилей в Тверской области и Центральном федеральном округе.
Ценовая политика фирмы нацелена на завоевание потребителей, поэтому цены на услуги данного предприятия среднерыночные или ниже рыночных на 20%.
Необходимая площадь помещений от 128 м².
Преимущества
- Высокий уровень доходности
- Быстрая окупаемость проекта
- Растущий спрос на услуги автосервиса
- Срок окупаемости
- 24 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 5 718 000 руб.
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