Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Детский развлекательный центр

Готовые бизнес-планы для вашего участка

Детский развлекательный центр

Цель проекта: организация детского досугового центра и получение прибыли.

Многие владельцы участков и жители поселков переезжают за город с детьми, чтобы дети могли проводить время на свежем воздухе, общаться с природой, приучаться к труду. Разнообразный игровой досуг можно организовать в поселке за счет организации детского развлекательного центра.

На территории участка или поселка можно установить многофункциональные детские и спортивные площадки, закрытый шатер для проведения дней рождения, праздников, мастер-классов. С помощью такого развлекательного центра можно организовывать еженедельные мероприятия для детей, принимать экскурсии одного дня, получать доход от проведения мастер-классов и развлекательных мероприятий.

Преимущества

  • Небольшие инвестиции
  • Растущий рынок сбыта
  • Круглогодичный бизнес
  • Получение прибыли за счет организации мероприятий
Срок окупаемости
24 мес.
Первоначальный объем инвестиций
500 000 руб.

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