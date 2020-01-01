Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Экоферма

Экофермы – это новый подход к земледелию и животноводству. Производство на них различных видов продукции подразумевает полный отказ от использования пестицидов, гербицидов, любых химических веществ для обработки растений, которые могут изменить состав выращиваемых овощей и фруктов.

В наше время здоровый образ жизни вновь становится модным. Миллионы людей во всем мире отказываются от вредных привычек, употребления генно-модифицированных продуктов, питания в фастфудах и т. д. Все больше потребителей стараются выбирать косметику из натуральных компонентов, одежду из натуральных тканей и натуральную пищевую продукцию, отмеченную специальным логотипом «био» или «эко». На упаковках таких продуктов обязательно указано, что они не содержат в своем составе генно-модифицированных или трансгенных веществ. Здесь приняты международные и национальные стандарты, регламентирующие деятельность и работу таких фермерских хозяйств. Основной упор в этих стандартах делается на полную замену любых пестицидов органическими удобрениями (торф, навоз, компост).

Для городских детей ферма может стать настоящим открытием — там можно увидеть, как делают сыр, подоить корову, поиграть с козочками, покататься на лошади, поваляться на сеновале и собрать овощи прямо с грядки. Бонусом — свежий воздух, красивые пейзажи, натуральная еда и старинные усадьбы.

Преимущества