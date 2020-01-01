Баннер
Заявка
Позвонить
Магазин экопродуктов

Готовые бизнес-планы для вашего участка

Магазин экопродуктов

Магазин полезных продуктов, который можно разместить на территории, предлагает уникальные для российского рынка готовой кулинарии продукты питания, блюда, напитки, десерты и суперфуды с максимально чистым составом. Меню магазина может соответствовать рекомендациям экспертов в диетологии и позволит питаться вкусно и разнообразно приверженцам даже строгих систем питания (vegan, keto, raw, gluten free, dairy free и paleo AIP).

Еще один вектор развития такого магазина — это образование и мастер-классы, поэтому для гостей можно проводить встречи и public talks с экспертами ЗОЖ. Образовательный проект нацелен на то, чтобы предоставить возможность любому желающему получить компетентную информацию на тему здорового образа жизни. В числе спикеров — ведущие эксперты: врачи, тренеры, основатели проектов здорового питания и другие специалисты, которые освещают вопросы из различных областей ЗОЖ.

Преимущества

  • Высокий уровень доходности
  • Быстрая окупаемость проекта
  • Спрос на услуги как у жителей поселка, так и у гостей территории
Срок окупаемости
12 мес.
Первоначальный объем инвестиций
800 000 руб.

Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • width=
    Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
  • Во время отправки заявки возникли сложности.

    Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

Проект «Мой гектар»