Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Развитие и перепродажа участка

Готовые бизнес-планы для вашего участка

Развитие и перепродажа участка

Описание:

Вы можете заработать на перепродаже своего участка, как это делает большинство девелоперов на рынке недвижимости.

Для того, чтобы стоимость вашего участка возросла, необходимо его развивать. Чтобы получить максимальную выгоду от вложений в развитие участка, вы должны реализовать те виды работ по участку, которые принесут ему высокую добавленную стоимость и ликвидность.

Не обязательно быть профессиональным девелопером, чтобы повысить рыночную стоимость вашего участка – достаточно следовать предложенным инструкциям.

Целевые показатели:

Прибыль: 1 000 000 руб. с участка

Объем инвестиций: до 350 000 руб.

доходность: до 470% от инвестиций

Преимущества

  • Минимальные инвестиции
  • Короткие сроки
  • Высокая прибыль
Срок окупаемости
3 мес.
Первоначальный объем инвестиций
350 000 руб.

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