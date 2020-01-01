Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Готовые бизнес-планы для вашего участка
Питомник сосен
Специализированная компания производит посадку саженцев сосны на участке в 1 га:
- Количество посаженных саженцев – 7 000 шт.;
- Проект рассчитывается исходя из данных параметров;
- Возможна последующая досадка деревьев по факту.
Реализация деревьев рассчитывается исходя из минимальной отпускной цены, план реализации определяется владельцем участка.
- Период проекта составляет 10 лет.
- 1 дерево на 20 кв.м.
- Для участка в 1 га – 4 200 деревьев
Данный остаток деревьев формирует сосновую рощу на участке. Участок в дальнейшем может быть использован или реализован для последующего строительства усадьбы. При планировании посадки планируется место под будущие постройки, дорогу, водоемы.
Структура затрат владельца:
- Единоразовые затраты;
- Ежегодные затраты (уход и полив).
Преимущества
- Высокий процент всхожести
- Неприхотливость деревьев
- Простота ухода
- Понятный рынок сбыта
- Возможность самостоятельного ухода за деревьями (позволяет увеличить доходность проекта на 20-30%)
- Срок окупаемости
- 12 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 788 000 руб.
- Прибыльность
- 5 300 000 руб./год/га
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