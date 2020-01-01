Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Готовые бизнес-планы для вашего участка
Мини-пекарня
Свежий хлеб – не только продукт первой необходимости, но и прекрасная идея для бизнеса. Учитывая тенденцию к здоровому образу жизни, многие чаще выбирают дорогой свежий хлеб из небольших пекарен, а не заводские батоны.
Концепция частной пекарни предусматривает создание производства хлебобулочных изделий в Тверской области и Центральной России. Пекарня рассчитана на производство 120 тонн продукции в месяц. Площадь земли, необходимая для реализации проекта – от 0,5 до 1 гектара, площадь помещений – от 97 м².
Преимущества бизнес-плана
- Быстрая реализация продукции и постоянный спрос на нее.
- Затраты, которые можно делать постепенно
- Высокий уровень доходности проекта
Преимущества
- Короткие сроки
- Высокая прибыль
- Срок окупаемости
- 13 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 1 020 600 руб.
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