Что нового в поселке «Имение Алексеевское»
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
В поселок доставили и разгрузили по точкам установки столбы ЛЭП.
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Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
В поселок доставили и разгрузили по точкам установки столбы ЛЭП.
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Илона Абуладзе
Департамент развития
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