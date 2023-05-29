Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»

Опубликовано: 29.05.2023





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

В поселке начались сельскохозяйственные работы. Работает трактор. В настоящее время мы проводим вспашку, затем планируется боронование, посадка и обработка участков для клиентов, которые обратились к нам.

Кстати, у вас еще есть время оставить заявку на сельскохозяйственные работы.