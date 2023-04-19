Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»

Опубликовано: 19.04.2023





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Нами были проведены кадастровые работы: вынос точек межевых знаков.

Строители выполняли в поселке дорожные работы. Для этого был задействован экскаватор Doosan 300:

срезка дорожного полотна — 150 метров;

оканавливание — 1500 метров;

разравнивание — 1200 метров.

Осталось 3,5 км — и работы по оканавливанию и срезке будут готовы. Далее останется работа грейдера по уплотнению грунта.

В наших планах со следующей недели начать заниматься благоустройством территории (установка башни въездной группы, ворот, отделка дома управляющего, подведение коммуникаций), то есть полностью вводить в эксплуатацию.