Цветов много не бывает: рост производства в 2022 году

Опубликовано: 25.05.2023

Цветоводство обладает значительным потенциалом развития в нашей стране. В прошлом году подотрасль сохранила положительную динамику, было выращено 397,9 млн штук цветов и бутонов, что на 14,4% больше показателя 2021 года.

Передовыми регионами в этой сфере бизнеса являются Калининградская, Московская, Ленинградская, Калужская, Белгородская области, Республика Мордовия и Удмуртская Республика. В этих регионах 96% производственных мощностей заняты под розами, тюльпанами, герберами и хризантемами.

Развитию сегмента способствует льготное кредитование. В том средства можно направлять на внедрение цифровых технологий и автоматизацию предприятий.

Источник - Минсельхоз