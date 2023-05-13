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Это обязательно должно быть на загородном участке

Опубликовано: 13.05.2023

Чаще всего россияне сожалеют об отсутствии на их даче беседки, бассейна и бани. Важными атрибутами отдыха за городом участники опроса назвали природу и свежий воздух, при этом 60% уверены в том, что на даче обязательно должен быть интернет.

Больше всего россиянам на даче не хватает беседки (25%) и бассейна (20%). Еще 18% респондентов пожаловались на отсутствие новой мебели и бытовой техники. Почти столько же (17%) признались, что им не хватает обустроенной бани, а 16% — ухоженной территории. Такие данные содержатся в исследовании страховой компании «Росгосстрах» и банка «Открытие». Опрос был проведен в начале мая, в нем приняли участие 1,2 тыс. человек по всей России.

В вопросе о том, каким должен быть построенный на дачном участке дом, мнения разделились практически поровну. Почти половина (46%) респондентов считают, что достаточно летней постройки, столько же — что дом должен быть теплым и капитальным, чтобы в нем можно было жить круглый год. Лишь 6% полагают, что можно обойтись вовсе без дома, поскольку участок важнее.

При этом свыше половины респондентов (60%) считают, что на даче обязательно должен быть интернет. Важным для дачи участники опроса назвали также наличие бани (60%), фруктового сада (37%), садовых качелей (34%) и бытовки для инвентаря (31%). Также к атрибутам дачи россияне отнесли колодец (29%), огород (по 27%) и мангал или гриль (26%).

Больше всего на даче россиян привлекают природа и свежий воздух — 37%. На втором месте — желание провести время с семьей и друзьями (22%). Далее идут возможность заняться садоводством и огородничеством (18%) и позагорать и искупаться (10%). Почти треть россиян (35%) в свободное время на даче жарят шашлыки, четверть (26%) гуляют по окрестностям, еще 18% смотрят фильмы, а 17% читают книги.

Ранее страховщики назвали главные страхи покупателей загородного жилья. Наибольшее беспокойство у россиян при покупке загородной недвижимости вызывает инфраструктура. О связанных с ней тревогах рассказали 58% участников опроса. Дорога до дачи беспокоит 38% опрошенных, цена дома — 35% респондентов, а риска пожара опасаются 29%.

Источник - РБК.Недвижимость

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