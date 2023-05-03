Где лучше строить дом в Подмосковье

Опубликовано: 03.05.2023

Малоэтажное строительство в Московской области ведется очень активно, несмотря на кризисы и колебания на рынке. Такая ситуация связана с желанием жителей столицы перебраться из мегаполиса поближе к природе и подальше от городского шума. Какое место выбрать для индивидуального жилого строительства? Это первый вопрос, который задают будущие застройщики.

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Класс жилья

Выбор загородной недвижимости очень широк, поэтому рынок предлагает варианты на любой бюджет. Разберемся, поселки каких классов можно найти в Подмосковье.

Эконом-класс

Образ земельного участка выглядит примерно так: небольшой надел площадью до 12 соток, на котором стоит добротный, но без изысков дом площадью 80-100 м². О ландшафтном дизайне речи не идет или он очень лаконичен. Такую землю можно найти на расстоянии от столицы не менее 50 км.

Комфорт-класс

Расположены такие поселки на 10-20 км ближе по сравнению с эконом-классом. На участке до 20 соток стоит дом площадью не менее 120 м². С инженерными коммуникациями проблем не возникает, так как можно подключиться к имеющимся в поселке централизованным сетям. Жизнь вполне комфортна, так как развитая инфраструктура позволяет получить необходимые услуги и товары в шаговой доступности.

Бизнес-класс

География таких поселков очерчена четко. Они находятся на расстоянии от Москвы примерно в 50 км в западном направлении, а в остальных направлениях удалены от столицы максимум на 30 км. Поселения такого класса — это плод труда дизайнеров, а их территория считается престижной.

Просторные дома от 200 м² обеспечены всем необходимым, а каждый из них создан по индивидуальному проекту. Коттеджный поселок с ландшафтным озеленением и благоустроенными общественными зонами предусматривает различные инфраструктурные объекты.

Премиум-класс

Жилые комплексы этого класса располагаются в наиболее престижных местах Подмосковья — всего в 2-3 км от МКАД. На этой земле возводятся элитные особняки площадью свыше 400 м² со всеми необходимыми коммуникациями. Территория находится под круглосуточной охраной, а обслуживанием объекта занимается собственная коммунальная служба.

Оценка места строительства

Подмосковье имеет неоднородную структуру, так как и геология, и экономические и социальные особенности сильно отличаются. Перед планированием строительства нужно обязательно провести комплексный анализ всех факторов, что позволит в дальнейшем обеспечить комфортную жизнь вдали от города.

Геология

Земля неподалеку от Домодедово и Луховиц имеет благоприятные геологические особенности. Однако под застройку участки используются в меньшей степени, чем для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Характеристика почвы во многом определяет возможность ведения жилого строительства. Торфянистая и болотистая местность Ногинского, Орехово-Зуевского, Егорьевского районов — не лучший вариант для надежного дома.

Следует учитывать, что холмистая местность на юге Подмосковья затрудняет строительство. В Чеховском и Серпуховском районах условия строительства более благоприятные — на почве, не подверженной эрозии, дом простоит долго.

Самые лучшие земли для возведения коттеджа находятся на западе и северо-западе Московской области. Однако стоимость сотки там находится на недоступном уровне для многих застройщиков.

Экология

Рассчитывая на отдых от стремительного ритма жизни мегаполиса при выборе земельного участка под ИЖС, можно сильно ошибиться. Вместо наслаждения чистым воздухом, зеленью лесов и прозрачностью водоемов можно получить обратное. Экологическую ситуацию портят не только промышленные предприятия и другие промышленные объекты, но и стремительно расширяющиеся поселки и строительство дорог.

При рассмотрении предложений нужно обращать внимание на следующие моменты:

чистота воздуха;

количество лесов;

наличие водоемов.

Упростит задачу оценки экологической обстановки в предполагаемом месте строительства изучение эколого-географических карт Московской области. Чем дальше находится объект от мегаполиса и чем больше вокруг него лесов, тем лучше экологическая обстановка этой местности.

Запад, северо- и юго-запад Подмосковья занимают лидирующие позиции по экологии. Удачная роза ветров, обширные лесные массивы, множество водоемов и небольшое количество производств способствует этому.

Инфраструктура

По уровню комфорта жизнь в современном загородном поселке не отличается от организации быта в мегаполисе. Выбирать участок земли под строительство дома нужно именно на таких территориях, если не предполагается отшельничество. Смело можно покупать надел, если неподалеку имеются следующие объекты:

детские дошкольные учреждения;

аптеки и больницы;

магазины и торговые центры;

спортивные и культурные объекты.

Темпы строительства коттеджных поселков идут с опережением развития инфраструктуры. Это нужно учитывать при выборе земельного надела под застройку, так как наблюдается огромный дисбаланс по направлениям Подмосковья.

Участки вдоль Рублево-Успенского и Новорижского шоссе можно считать идеальными, а поселки рядом с Минским, Калужским, Можайским — близкими к идеальным. Юг и юго-восток Московской области отстает от них по всем параметрам, так как темпы развития социальных объектов крайне низкие.

Престиж и цена

Престижность района Московской области напрямую влияет на стоимость сотки земли. Цена участков с домами в элитных поселках на Новорижском и Рублево-Успенском шоссе достигает максимума. Очень привлекательно выглядит земля с богатым историческим прошлым, которая расположена вдоль Минского, Можайского и Киевского шоссе.

Восток Подмосковья — менее престижен, но это не отражается на темпах строительства домов в этом направлении. Стоимость сотки относительно невысока, так как имеются сложности с развитием дорожной и социальной инфраструктурой. Юг и юго-восток Московской области также имеют демократичные цены на землю. Северное и северо-западное направление считается золотой серединой, так как цена сотки сбалансирована.