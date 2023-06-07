Как фермер сможет управлять бизнесом через смартфон?

Опубликовано: 07.06.2023





Осенью 2023 года Россельхозбанк планирует запустить многофункциональное приложение, которое включит в себя необходимые для ведения агробизнеса сервисы в смартфон предпринимателя.

В числе первых станут доступны инструменты для управления заказами в интернет-магазине, функционал для продвижения товаров и модуль для коммуникации с клиентами. Со временем приложение прирастёт новыми возможностями.

«Внедрение «цифры» – это условие конкурентоспособности современного бизнеса. Но если крупные предприятия располагают собственными ИТ-ресурсами или могут инвестировать в заказную разработку, то малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям и самозанятым такие затраты не по карману. К последним относятся и фермеры. Россельхозбанк накопил обширные компетенции в области разработки цифровых сервисов для агропредпринимателей, мы хорошо знаем их потребности. И именно для фермеров мы разрабатываем многофункциональное приложение, в котором они смогут выбрать инструменты для оптимизации бизнес-процессов и роста эффективности предприятия», – прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Приложение позволит управлять заказами в интернет-магазине, включая получение и отправку оповещений о смене этапа обработки заказа. Это позволит фермерам сократить время, которое уходит на продажи, и повысить удовлетворенность покупателей. Для взаимодействия с клиентами фермеры смогут использовать коммуникативный модуль.

Также на повышение продаж и лояльности покупателей рассчитаны инструменты для продвижения, которые также будут включены в приложение. С их помощью фермеры смогут повысить эффективность признанных механик повышения конверсии: скидок, промокодов, улучшенных и персонализированных предложений.

Летом будет запущен конструктор сайта. С его помощью можно будет создать собственный интернет-магазин с каталогом продукции, полноценным функционалом оформления и оплаты заказов на сайте. Заказы от клиентов продавцы смогут обрабатывать в мобильном приложении. Дизайн сайта можно будет выбрать из нескольких базовых шаблонов, а при необходимости и заказать индивидуальный дизайн.

Еще один компонент супераппа – CRM-система. Этот сервис будет содержать календарь услуг и ежедневник менеджера, функционал для онлайн-записи через соцсети, автоматической отправки напоминаний о предстоящих визитах, учета истории посещений. Также CRM будет поддерживать управление продажами: в ней можно вести учет сделок с привязкой к платежам и истории взаимодействия с контрагентами. CRM будет интегрирована с экосистемой сервисов Своё Россельхозбанка. Так, предприниматель сможет через единое окно заходить в сервисы Своё Фермерство, Своё Родное и Своё За городом. В CRM можно будет вести разнообразные справочники – по клиентам и контрагентам, договорам и дополнительным соглашениям, объектам и т.д.

Аналитическое приложение даст возможность бизнесу визуализировать воронку продаж, исследовать тренды бизнеса в различных разрезах: среднего чека, выручки, сделок и т.д. Дополнительные возможности бизнесу откроет аналитика по профилям клиентов. Кроме того, в приложении будут доступны рекомендации по развитию бизнеса, сравнение с конкурентами и персонализированные предложения Россельхозбанка.

В дальнейшем функционал будет расширяться. Уже ведутся работы над инструментами для анализа контрагентов по внешним источникам, электронного документооборота, работы с заявками и документами. Также в планах – наращивание функционала приложения на основе портретов клиента, обратной связи и исследований, интеграция сервисов в экосистему Россельхозбанĸа для всестороннего обмена данными и т.д.





Источник - Россельхозбанк