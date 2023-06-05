Как использовать маткапитал на покупку дачи?

Опубликовано: 05.06.2023





Один из самых популярных способов использования материнского капитала — покупка квартиры, в том числе в ипотеку. Но бывают ситуации, когда квартира у семьи уже есть и она хочет потратить сертификат на дачу, чтобы иметь возможность проводить лето и выходные за городом.

Можно ли направить маткапитал на покупку дачи и как это сделать — рассказываем вместе с юристами.





Можно ли купить дачу на маткапитал

Раньше средства маткапитала можно было потратить только на покупку, строительство или реконструкцию дома на землях, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Но с 2020 года у россиян появилась возможность направить сертификат и на покупку дома в садово-некоммерческом товариществе (СНТ).

«Действительно, маткапитал можно потратить на покупку, строительство и реконструкцию дома на садовом участке (именно дома, а не участка). Но при этом важно понимать, что дом должен быть пригоден для постоянного проживания, то есть он должен иметь статус объекта индивидуального жилищного строительства», — отметил президент Международной коллегии адвокатов Москвы «Почуев, Зельгин и Партнеры» Александр Почуев.

Потратить маткапитал на покупку дачи можно по общему правилу — когда ребенку исполнится три года. Исключение — выплата первоначального взноса или погашение ипотеки. В этом случае воспользоваться маткапиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.





Сумма маткапитала в 2023 году

В 2023 году сумма материнского капитала при рождении первенца составила 589,5 тыс. руб., а при рождении второго ребенка — 779 тыс. руб. Если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго будет 189,5 тыс. руб., следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России.

Еще одно важное условие при покупке любого объекта недвижимости — выделение детских долей. Дом, построенный или купленный с использованием маткапитала, обязательно должен быть оформлен в общую долевую собственность обоих супругов и всех детей, напомнил партнер консалтинговой компании Vassian Сергей Попов. «Размер долей и алгоритм расчета в законе не оговариваются, на практике детям обычно выделяют доли, пропорциональные их части материнского капитала», — отметил он.

Выделить доли следует в течение шести месяцев, которые исчисляются в зависимости от способа приобретения недвижимости. Например, при покупке готового дома отсчет идет от даты перечисления Пенсионным фондом средств продавцу по договору купли-продажи. А в случае покупки с использованием ипотеки — от момента снятия обременения с жилого помещения, то есть погашения кредита, пояснил Сергей Попов.

Нурида Ибрагимова, руководитель департамента контроля качества Amulex.ru: «Понятия «дача» на сегодняшний день в законодательстве уже не существует, оно осталось в житейском обиходе и подразумевает дом на земельном участке, находящемся на территории СНТ. Здесь в связи с реализацией права на маткапитал под термином «дача» имеется в виду не земельный участок, а расположенное на нем строение.

Приобрести дачу на средства маткапитала вполне возможно при соблюдении определенных условий. Покупатель должен осознавать, что маткапитал используется исключительно для расчетов за дом. Оплата стоимости участка производится за счет собственных средств семьи или из иных источников. Дачный земельный участок должен иметь назначение «для ведения садоводства». От покупки дома на участке со статусом «для ведения огородничества» стоит воздержаться, поскольку на такой земле возможно размещение лишь хозяйственных построек, а возведенный здесь «жилой дом», даже если, по сути, он является жилым домом со всеми коммуникациями, законным без изменения вида разрешенного использования земельного участка быть не может».





Какой должна быть дача

Сам дачный дом должен быть пригодным для постоянного проживания, чтобы в нем можно было прописаться. Кроме того, такое строение должно соответствовать ряду требований, установленных градостроительными нормами. А именно:

дом должен быть отдельно стоящим зданием, а не пристройкой к другому объекту, и состоять из комнат, в том числе предназначенных для бытовых нужд (санузел, кухня и т. д.);

у дома должны быть крепкий фундамент, несущие стены и крыша, надежные инженерные системы (водоотведение, отопление, электричество) — все признаки капитального жилого дома, который подходит для круглогодичного проживания;

он должен быть высотой не более 20 м или не более трех этажей.

«Дом, расположенный на земельном участке «для садоводства», отвечающий вышеперечисленным параметрам и сведения о котором как о жилом внесены в ЕГРН, вполне пригоден для приобретения на средства материнского капитала», — пояснила Нурида Ибрагимова.





Как использовать маткапитал на покупку дачи

В целом сама процедура использования маткапитала на покупку дачи не отличается от покупки другого объекта недвижимости. Руководитель департамента контроля качества Amulex.ru при покупке дачи с маткапиталом рекомендует придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Определиться с выбором дачи и получить консультацию в Пенсионном фонде.

«Поскольку жилой дом обладает множеством индивидуальных особенностей, во избежание отказа в перечислении продавцу средств маткапитала рекомендуем предварительно посетить орган ПФР и поговорить о перспективах сделки с сотрудником Фонда», — отметила юрист.

Получить от продавца документы на приобретаемый объект (земельный участок и дом) для анализа законности будущей сделки.

2. Необходимый пакет документов:

правоустанавливающие документы и сведения Росреестра об объекте;

документы самого продавца и/или его представителя с подтверждением полномочий на заключение договора;

согласие супруга продавца, если продаваемый объект является совместно нажитым имуществом;

сведения о пользователях жилого дома;

документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по коммунальным платежам.

3. Заключить договор купли-продажи жилого дома и земельного участка.

Договор заключается в письменной форме. В некоторых случаях подлежит обязательному нотариальному удостоверению (если, например, объект находится в общей долевой собственности и одним из продавцов является несовершеннолетний). В договоре указывается, что объект приобретается на средства (в том числе на средства) маткапитала.

4. Зарегистрировать переход права собственности на основании договора в Росреестре.

5. Обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении маткапиталом и пакетом документов.

Сделать это можно как удаленно (по почте, через портал госуслуг или сайт ПФР), так и лично в МФЦ или территориальном органе ПФР (в этом случае понадобятся оригиналы всех документов).

Необходимый пакет документов:

заявление о распоряжении маткапиталом;

паспорт владельца государственного сертификата на маткапитал;

паспорт супруга владельца сертификата с регистрацией по месту жительства либо пребывания;

копия документа, подтверждающего право собственности владелицы сертификата (или ее супруга) на земельный участок (или право постоянного бессрочного пользования, копия договора аренды, право безвозмездного срочного пользования таким земельным участком, в зависимости от того, по какому праву земля принадлежит семье);

реквизиты банковского счета.

6. В течение десяти рабочих дней заявление должно быть рассмотрено. Данный срок может быть увеличен до 20 рабочих дней в случае неполного пакета документов. Если заявление удовлетворено, денежные средства перечисляются на счет продавца в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.





Если дача покупается в ипотеку

Дачу можно купить и в ипотеку, направив средства маткапитала на уплату первого взноса или на погашение кредита. В схеме появляется еще один участник — банк, предоставляющий кредит, порядок действий несколько усложняется, отмечает Нурида Ибрагимова.

В данном случае первым шагом покупателя будет подбор банка, в который необходимо предоставить не только документы по персональным данным, подтверждающие кредитоспособность, но и выписки из лицевого счета покупателя, подтверждающие размер неиспользованного маткапитала.

После получения предварительного одобрения кредита документ об этом направляется в Пенсионный фонд. По желанию покупателя банк сам может направить заявление о распоряжении маткапиталом в ПФР.

После оформления кредитного договора, договора купли-продажи и регистрации перехода права документы направляются в Пенсионный фонд, который по заявлению покупателя выносит решение о направлении средств маткапитала на погашение ипотеки.

По словам юриста, основной сложностью как для получения кредита, так и для перечисления средств ПФР является подбор объекта.

«И Фонд, и банки не горят желанием связываться с индивидуальными жилыми домами, поскольку такая недвижимость, расположенная в основном в сельской местности, зачастую является не столь ликвидной, как, например, квартира в новостройке. Проверка технического состояния дома является непростой процедурой», — поясняет она.

Поэтому нередки отказы и Фонда в направлении денежных средств, и банка в одобрении кредита. В случае отказа банка покупатель может обратиться в иную кредитную организацию. Отказ же Пенсионного фонда может быть обжалован в судебном порядке, отметила эксперт.









4 вопроса о покупке дачи с маткапиталом

Отвечает президент Международной коллегии адвокатов Москвы «Почуев, Зельгин и Партнеры» Александр Почуев:

Что делать, если дача является не единственным жильем? — В законе нет требования о том, что дача должна являться единственным и основным жильем, главный критерий — покупка улучшает условия жизни семьи.

Необходимо ли сохранять чеки при постройке или реконструкции дачи? — В законе также не указывается требование об их обязательном предоставлении, однако их стоит сохранять, так как в спорных ситуациях они могут являться доказательством в вашу пользу.

Можно ли приобретать дом у членов семьи или близких родственников? — У членов семьи однозначно приобретать дом нельзя. Что касается близких родственников, то прямого запрета нет, однако к таким сделкам Пенсионный фонд России может относиться с повышенным вниманием, что в свою очередь может повлиять на отказ в перечислении средств на приобретение.

Что необходимо указать при оформлении договора на покупку дачи? — Важно, чтобы стоимость дома была указана отдельно от цены на землю, так как использовать материнский капитал можно только на покупку недвижимости.









Источник - РБК.Недвижимость