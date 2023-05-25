Как оформить землю сельхозназначения в собственность

Опубликовано: 25.05.2023

Если вы задумываетесь о том, как оформить землю сельхозназначения в собственность, то статья, которую вы сейчас читаете, поможет вам разобраться в этом вопросе. Приобретение сельскохозяйственной земли в собственность может быть выгодным и перспективным инвестиционным шагом. Однако процесс оформления сельхозучастка требует знаний в области права и грамотного подхода к оформлению необходимых документов. В данной статье мы рассмотрим, какие шаги нужно предпринять, чтобы правильно оформить землю и избежать возможных проблем в будущем.

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Поиск подходящего земельного участка

Если вы задумались о приобретении сельскохозяйственного участка земли, первым шагом станет его поиск.

При поиске подходящего участка обращайте внимание на следующие факторы.

Расположение земельного участка: он должен находиться за пределами населенного пункта. Если участок расположен в городе, деревне, селе или другом населенном пункте, он уже не считается сельскохозяйственным и оформить его по данной стратегии не получится.

Наличие границ: участок на карте должен быть без красных границ. Если границы есть, значит, участок уже занят или сформирован.

Близость к населенным пунктам и инфраструктуре: желательно, чтобы надел был вблизи населенного пункта или коттеджного поселка, а также имел доступ к необходимой инфраструктуре, например дорогам, электричеству, воде и т.д.

Привлекательность местности: идеальный вариант — участок в живописном месте, рядом с лесом, озером и т.д. Это позволит вам в дальнейшем реализовать его выгоднее и проще.

Оптимальный размер: оптимальная площадь участка — до 2,5 га. Однако если вы планируете использовать землю только для личных нужд, можно выбрать и меньшего размера.

Когда вы нашли подходящий вариант на карте, обязательно съездите и посмотрите его вживую. Карты могут быть неточными, поэтому необходимо убедиться, что земельный участок свободен.

Оформление земли

Для оформления сельскохозяйственного участка необходимо подготовить несколько документов. В первую очередь, вам нужно заказать схему расположения участка на кадастровом плане территории. Эту схему можно заказать у кадастрового инженера за плату. Также вам нужно подготовить заявление в администрацию, в котором указать для каких целей нужен надел. В таком случае администрация сама определит вид участка исходя из действующих ПЗЗ. Однако если это сельхозугодья, то вид будет «для сельхозпроизводства».

При выборе участка необходимо учитывать его расположение. Если земля находится далеко от инфраструктуры и вокруг только сельскохозяйственные земли, то продажа будет сложнее.

Чтобы получить разрешение на аренду участка, нужно обратиться в администрацию по месту его нахождения и подать документы. Если заявление одобрено, заключается договор аренды. Если отказывают, нужно разобраться с причинами отказа. При формальном отказе необходимо устранить причину и подать документы заново. При неформальном отказе, который не имеет законных оснований, следует обжаловать его через суд.

Реализация участка

Когда вы заключили договор аренды, вы стали арендатором сельскохозяйственного участка. После этого у вас есть два основных варианта его использования.

Переуступить право аренды. Вы можете сдавать участок в аренду другому лицу, что может принести вам дополнительную прибыль. Однако необходимо помнить, что для этого требуется согласие администрации и подписание дополнительного договора аренды. Выкупить землю после трех лет аренды. Этот вариант может быть более долгосрочным, но в итоге может принести больше прибыли. После трех лет аренды вы можете выкупить участок без проведения торгов, что позволяет снизить стоимость покупки. После выкупа вы можете продать его, при необходимости поменяв вид использования в соответствии с ПЗЗ (исключение: для сельхозугодий вид поменять нельзя).

Однако не стоит забывать, что при использовании сельскохозяйственного участка есть ряд требований и ограничений, которые необходимо соблюдать. Например, вы не вправе ухудшать состояние почвы и др. Поэтому, прежде чем начать использовать землю, вам следует изучить законодательство и правила, установленные в вашем регионе.

Выводы

При оформлении земли сельхозназначения в собственность необходимо учитывать множество нюансов, связанных с процедурой подачи документов, требованиями законодательства и правилами местной администрации. Поэтому чтобы избежать возможных ошибок и проблем в будущем, рекомендуется воспользоваться помощью юриста.

Квалифицированный специалист проконсультирует, как оформить сельхоз землю в собственность, поможет подготовить все необходимые документы, грамотно составит заявление и схему расположения участка на кадастровом плане территории. Кроме того, юристы смогут оказать помощь при обжаловании решений администрации и подготовке к судебным процессам, если это потребуется. В итоге, сотрудничество с юристом позволит минимизировать риски и сэкономить время и деньги в процессе оформления земли.