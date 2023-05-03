Как оформить землю в аренду у государства: вопросы и ответы

Опубликовано: 03.05.2023

Для ведения бизнеса нередко требуется земля. Приобретение недвижимости в собственность — не всегда удачное и экономически выгодное решение, поэтому чаще всего рассматривают вариант аренды. Предпринимателей интересует, на каких условиях можно арендовать государственную землю, а также другие связанные с этим вопросы.

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Кто может арендовать землю и на какой срок?

Оформить землю в аренду у государства или муниципалитета может не только юридическое, но и физическое лицо. Срок аренды определен Земельным Кодексом РФ и зависит от целевого назначения.

Строительство и реконструкция зданий и сооружений — 3-10 лет.

Размещение линейных объектов либо предоставление здания или сооружения на нем — до 49 лет.

Комплексное освоение территории — на срок действия договора.

Завершение строительства — до 3 лет.

Использование недр — не более 2 лет после окончания срока лицензии.

Сельскохозяйственное производство — от 3 до 9 лет.

В некоторых случаях арендатор имеет право выкупить арендуемый земельный участок без проведения торгов.

Дополнительные условия

Основное условие аренды — использование земельного участка строго по назначению. Арендодатель имеет право выдвинуть дополнительные требования, которые закрепляются в договоре. Примером может служить запрет на вырубку леса (если он растет на участке) или отказ от застройки прибрежной зоны.

За взятую у государства землю арендатор не должен платить налог, так как это обязанность собственника. Однако обслуживание участка ложится на плечи арендатора, в частности он обязан оплачивать расходуемые ресурсы: воду, газ, электроэнергию.

Как выбрать участок?

Для поиска информации о земле, которая может быть передана в аренду, следует воспользоваться интернет-ресурсами уполномоченного органа или СМИ. Кроме этого, может помочь Публичная кадастровая карта Росреестра. В последнем случае поиск значительно упростится, если будет известен кадастровый номер участка, так как не придется вести поиск наугад.

Подходящей землей для аренды будет тот участок, который отвечает следующим требованиям:

не находится в частной собственности;

не выставлен на торги;

не имеет обременений;

свободен от застройки;

имеется доступ;

размеры соответствуют предельным величинам для региона.

Как формируется цена аренды?

Перед тем как начать оформление земли в аренду, следует определиться с ее стоимостью. Цена участка складывается из множества факторов. К основным параметрам относятся:

кадастровая стоимость земли;

целевое назначение;

регион;

результат торгов.

Предприниматели стремятся по возможности арендовать землю, так как приобретение недвижимости для ведения бизнеса обойдется намного дороже.

Как оформить землю в аренду?

Заинтересованное лицо может выставить земельный участок в аренду на аукционе на официальном сайте. На нем информация должна быть размещена не менее чем за 30 дней до начала процедуры. Потенциальные арендаторы должны подать заявку на участие в аукционе не позднее чем за 5 дней до его проведения.

По окончании аукциона объявляется победитель. Эта информация размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня после подписания договора с уполномоченным органом.

Земельный кодекс допускает передачу в аренду земли без аукциона. В этом случае уполномоченный орган руководствуется пунктом 2 статьи 39.6 ЗК РФ.

Как взять землю в аренду без аукциона?

Кроме случаев, прямо предусмотренных земельным законодательством, с 2022 года без торгов в аренду предоставляются участки, которые используются для обеспечения импортозамещения. В этом случае в договоре предусматривается запрет на изменение целевого назначения земли. При нарушении этого условия договор аренды разрывается в одностороннем порядке.

Кроме указанного выше исключения, без проведения торгов можно оформить землю для деятельности по 40 направлениям. Среди этих оснований имеются следующие:

размещение социально-культурных и коммунально-бытовых объектов;

реализация масштабных инвестиционных проектов;

расположение зданий и сооружений их собственниками;

для завершения незавершенного строительства собственником;

для сельскохозяйственной деятельности и ведения ЛПХ вне населенных пунктов;

для ИЖС, ЛПХ, садоводства в черте населенного пункта;

размещение линейных объектов.

Какие вероятные причины отказа в аренде?

В случае оформления земли в аренду на безвозмездной основе без торгов можно получить отказ. Наиболее распространенные причины:

заявитель не относится к льготной категории;

выбран участок с неподходящим назначением;

земля уже занята или предварительно предоставлена другому заявителю;

участок выставлен на аукцион;

земля зарезервирована для государственных нужд или изъята из оборота.

Какова процедура регистрации договора аренды

Все договоры аренды, которые заключены на срок более одного года, должны быть зарегистрированы. Для этой процедуры нужно собрать следующий пакет документов.

Заявление в государственный орган или муниципалитет.

Документ, удостоверяющий личность.

Доверенность, заверенная нотариусом, если заявителем выступает представитель.

Договор аренды со всеми приложениями.

Квитанция об оплате госпошлины.

На регистрацию уходит от 7 до 9 дней. Срок процедуры может быть сокращен до 3 дней, если земельный участок предназначен для ЛПХ, огородничества и садоводства, под строительство гаража и ИЖС.

Какие способы подачи заявки на регистрацию договора?

Для регистрации договора аренды можно подать указанные выше бумаги разными способами:

через МФЦ;

через личный кабинет на сайте Росреестра;

воспользовавшись услугой выездного приема Федеральной кадастровой палаты.