Как получить землю многодетной семье в 2023 году

Опубликовано: 03.05.2023

Улучшение демографической ситуации — первоочередная задача государства, для решения которой предусмотрены различные механизмы. Одна из льгот, предоставляемых многодетным семьям, — возможность получить землю. Мы расскажем, как воспользоваться ею, какие существуют подводные камни и осветим другие нюансы.

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Основные правила

Порядок предоставления земли многодетным семьям бесплатно разрабатывается на региональном уровне. При всех местных отличиях он подчиняются требованиям Земельного кодекса РФ. В этом нормативном документе говорится, что семьи, которые воспитывают трех и более детей, могут получить земельный участок, принадлежащий государству или муниципалитету. Для этого семьи должны находиться на учете как нуждающиеся в жилье и иметь законные для этого основания. Если государство не может реализовать это право, то существуют другие варианты поддержки многодетных семей.

Компенсации

Порядок получения компенсации также прописывается региональными нормативными актами, но в рамках федерального закона. Многое зависит от возможностей субъекта, наличия земель под ИЖС и ряда других объективных факторов. В некоторых случаях многодетная семья может рассчитывать на денежную компенсацию, и ей вручают сертификат или ключи от квартиры.

Особенности получения земли

Несмотря на региональные особенности, процедура получения земельного участка многодетными семьями примерно одинакова. Рассмотрим каждый этап подробно.

Шаг 1

Нужно понять, имеется ли право на получение семьей земли бесплатно. Ответ будет положительный, если соблюдаются следующие условия:

и родители, и их дети (трое и более) — граждане России;

мать и отец не лишены родительских прав;

родители проживают в регионе не менее 5 лет;

дети только родные и/или усыновленные;

возраст детей до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно, либо достигли 18-летия, но признаны инвалидами до совершеннолетия.

Шаг 2

Как уже говорилось выше, сначала нужно встать на учет. Для этого требуется собрать пакет документов.

Заявление, составленное по установленной форме.

Паспорт заявителя.

Свидетельство о браке или его расторжении.

Свидетельство о смерти одного из родителей в случае его смерти.

Свидетельства о рождении детей.

Паспорта детей, достигших 14 лет.

Справка об обучении ребенка по очной форме.

Бумаги, которые подтверждают, что последние 5 лет родитель проживал на территории региона.

Выписка из домовой книги, которая подтверждает, что дети проживают вместе с заявителем.

Дополнительно могут потребоваться следующие документы:

справка, которая подтверждает или опровергает факт лишения родительских прав;

сведения из ЕГРН;

свидетельство о браке или его расторжении.

Шаг 3

Заявление с полным пакетом документов подается в органы местного самоуправления или через Госуслуги либо МФЦ. Это делают оба родителя, а обращение получает один номер. Подать заявление может также представитель при наличии подтвержденных полномочий. Если дети воспитываются одним родителем, то заявителем выступает он.

Шаг 4

После подачи заявления нужно дождаться решения органов власти, о котором уведомляется многодетная семья. Если в получении земли отказано, то оформляется соответствующий документ, на основании которого можно обратиться в суд.

Шаг 5

В случае положительного решения вопроса многодетной семье предоставляется земля, которая входит в утвержденный местными властями перечень. Об этом семья уведомляется тем же способом, который был использован для подачи заявления.

Уведомление направляется не позднее, чем за 10 дней до начала проведения процедуры, на которой будет проходить выбор земельного надела. Этот процесс контролируется специальной комиссией, созданной уполномоченным органом. После того как претендент сделает свой выбор, составляется акт, который подписывается всеми участниками. Податель заявления расписывается в предоставлении ему земли, и бумага со всеми приложениями направляется в уполномоченный орган.

Гражданин вправе отказаться подписывать акт или может не явиться на процедуру. Эти факты оформляются отдельным документом.

Какую землю можно получить

Нормы в каждом регионе разные, но в любом случае власти предлагают нуждающимся земельные участки из перечня свободных наделов. Получается так, что приходится брать то, что есть, или отказываться от предложения. Однако при этом семья перемещается в хвост очереди в ожидании других предложений, которые могут появиться не скоро.

По назначению земля может относиться к следующим категориям:

под индивидуальное жилищное строительство;

для ведения дачного хозяйства;

под личное подсобное хозяйство;

для ведения садоводства и огородничества.

Местная администрация обязана за счет собственного бюджета провести межевание и поставить землю на кадастровый учет, а также подвести инженерные коммуникации. С последним пунктом не все однозначно, поэтому может достаться не лучший вариант без инфраструктуры и дорог. Для решения этой проблемы несколько многодетных семей могут объединить свои усилия и подвести блага цивилизации.

Следует понимать, что владение землей накладывает определенные обязанности. Право собственности на недвижимость должно быть оформлено надлежащим образом. Если участок имеет площадь более 6 соток, то налог будет начислен сразу же после регистрации.