Как взять льготную ипотеку на ИЖС?

Опубликовано: 16.05.2023

Сегмент кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) один из самых быстрорастущих. В прошлом году объемы выдачи ипотеки на строительство и покупку частных домов увеличились втрое. Согласно прогнозу Сбербанка, в этом году ипотека на ИЖС может вырасти еще вдвое.

Популярность кредитования объясняется в том числе появлением льготных программ, которые позволяют взять ипотеку по ставке в несколько раз ниже рыночной. Например, ставки по льготным программам начинаются от 2% годовых, средние рыночные на ИЖС сейчас составляют 11–11,5% годовых.

По данным «Дом.РФ», в 2023 году оформить льготные кредиты на покупку и строительство частного дома можно в рамках пяти ипотечных программ. Одно из основных условий участия в них — привлечение профессионального подрядчика.

«Сегодня строительство частного дома с привлечением профессиональных подрядчиков доступно в рамках всех льготных ипотечных программ: льготной, семейной, дальневосточной, сельской ипотеки, а также ипотеки для IТ-специалистов», — рассказала управляющий директор «Дом.РФ» Светлана Некрасова.

Институт жилищного развития выступает оператором всех льготных программ за исключением сельской ипотеки.

«При этом ипотека с господдержкой и дальневосточная предусматривают возможность получения льготного кредита на строительство частного дома своими силами, то есть без привлечения подрядной организации», — уточнила Светлана Некрасова.

Семейная ипотека

Одна из самых популярных льготных программ — семейная ипотека по ставке до 6% годовых. По оценкам «Дом.РФ», в 2023 году на нее приходится почти половина всех льготных выдач. В конце прошлого года программу продлили до 1 июля 2024 года и расширили круг участников. С 2023 года оформить кредит по льготной ставке может семья, в которой воспитывается минимум двое детей до 18 лет. Ранее в программе могли участвовать только семьи с детьми, родившимися после 2018 года.

Льготный кредит можно потратить на покупку частного дома от застройщика, а также на строящийся частный дом по договору участия в долевом строительстве. Кроме того, с помощью программы можно построить частный дом на собственном или приобретаемом в ипотеку земельном участке. Для этого нужно внести минимальный первоначальный взнос — 15%. Срок кредитования — до 30 лет.

Размер кредита не должен превышать 12 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, для остальных регионов максимальная сумма не должна быть выше 6 млн руб. Если кредит превышает установленные лимиты, то оставшаяся часть оформляется на рыночных условиях. Комбинировать с рыночными программами можно и другие льготные варианты.

Оформить кредит можно у банков — участников программы. По данным института жилищного развития, всего их сейчас около 60. Помимо основных требований (размер кредита, первый взнос), банки могут устанавливать дополнительные требования (например, перечень аккредитованных банком подрядчиков). Их наличие лучше уточнять в конкретном банке.

Ставки по семейной ипотеке могут быть ниже установленных 6%. Например, в Сбербанке ставка начинается от 5,3% годовых.

«Обязательным условием является наличие залога. Как правило, на период строительства в качестве обеспечения выступает земельный участок, на котором планируется стройка», — уточнили в пресс-службе «Сбера».

Само строительство должно вестись по договору подряда с юридическим лицом или ИП, зарегистрированным на территории России. Самостоятельное строительство своими силами, то есть без привлечения подрядчика и оформления договора подряда, в рамках данной программы не допускается, уточнили в Сбербанке.

В ВТБ ставка по семейной ипотеке также начинается от 5,3% годовых. По условиям банка дом может быть построен на собственном или приобретаемом земельном участке.

«В залог оформляется участок, на котором строится объект, а по завершении строительства — и сам дом. Сейчас получить льготный кредит в ВТБ возможно на строительство с привлечением профессионального подрядчика», — уточнили в пресс-службе банка.

Эти условия распространяются и на другие льготные программы.

В банке «Дом.РФ» ставка по семейной ипотеке ниже — от 4,8% годовых.

«По условиям банка, жилой дом должен строиться на территории сложившейся застройки, обеспеченной социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Общая площадь дома по проекту должна составлять не менее 60 кв. м, после окончания строительства дом должен быть пригоден для круглогодичного проживания», — рассказал заместитель председателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков.

Дополнительного залога не требуется, на этапе строительства залогом по кредиту будет являться земельный участок, а после завершения стройки — земельный участок с домом. Эти условия действуют и на другие льготные программы.

Льготная ипотека под 8% годовых

Еще одна популярная льготная программа, позволяющая оформить кредит на ИЖС, — льготная ипотека с господдержкой под 8% годовых. Она была запущена в 2020 году и изначально распространялась только на новостройки. Но впоследствии программу расширили и на строительство частных домов. Сейчас она действует до 1 июля 2024 года.

Специальных требований к заемщикам (возраст, наличие детей) по этой программе нет. Ипотечный кредит по ставке до 8% может оформить любой совершеннолетний россиянин. Основные требования льготной ипотеки с господдержкой схожи с семейной ипотекой. Минимальный размер первого взноса — 15%, максимальный срок кредита — 30 лет. Также действуют лимиты по размеру кредита: для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти — 12 млн руб., для остальных регионов — 6 млн руб.

Потратить кредит можно на:

покупку строящегося индивидуального жилого дома у застройщика по договору участия в долевом строительстве;

покупку земельного участка с дальнейшим строительством дома;

строительство частного дома по договору подряда или своими силами.

Возможность строить дом хозспособом по льготной программе появилась летом 2022 года. До этого дом можно было строить только с привлечением профессионального подрядчика. Сегодня оформить льготную ипотеку по ставке до 8% годовых на строительство дома собственными силами можно в 17 банках. Всего участниками программы являются почти 80 кредитных организаций.

Ставки по программе в крупнейших банка ниже установленных правительством 8%. Например, в ВТБ ставка по льготной ипотеке с господдержкой начинается от 7,3% годовых.

«Сейчас получить льготный кредит в ВТБ возможно на строительство с привлечением профессионального подрядчика, в скором времени банк перезапустит льготную ипотеку на ИЖС хозспособом (своими силами)», — уточнили в пресс-службе банка.

По такой же ставке программа доступна в Сбербанке, включая хозспособ. В банке «Дом.РФ» ставка начинается от 6,8% годовых при привлечении подрядчика и от 7,3% при строительстве хозспособом.

IT-ипотека под 5% годовых

Оформить ипотеку на строительство и покупку своего дома по льготной ставке позволяет IT-ипотека под 5%, которая была запущена в 2022 года. Программа рассчитана на сотрудников российских компаний, которые работают в сфере информационных технологий и аккредитованы Минцифрой России.

К участникам программы предъявляются требования. Например, работать в аккредитованной IT-компании необходимо не менее трех месяцев, а возраст заемщика не должен превышать 50 лет. Минимальная зарплата должна быть от 70 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона.

Льготный кредит можно потратить на:

покупку строящегося дома в границах малоэтажных жилых комплексов от застройщика по ДДУ;

готовый дом от застройщиков — первых собственников по договору купли-продажи;

строительство индивидуального жилого дома по договору подряда;

покупку земельного участка с дальнейшим строительством индивидуального дома по договору подряда.

Максимальная сумма кредита — 18 млн руб. для городов-миллионников, 9 млн руб. — для остальных регионов. Первоначальный взнос — от 15%. На данный момент более 50 банков выдают льготные кредиты по программе «Льготная ипотека для IT-специалистов». Полный список банков — участников программы размещен на по ссылке.

Ставки по IT-ипотеке также ниже установленных 5%. Например, в «Сбере» ставка начинается от 4,7% годовых, в ВТБ — от 4,5%, в Альфа-Банке — от 4,8%. В банке «Дом.РФ» — от 3,9% годовых, в «Росбанк Дом» — от 3,45%.

Дальневосточная ипотека

Получить кредит на строительство и покупку частного дома можно по программе «Дальневосточная ипотека». Ставка по программе не превышает 2% годовых, но может быть и ниже (в зависимости от условий и скидок самих банков). Например, в Сбербанке ставка по дальневосточной ипотеке начинается от 1,5% годовых, по такой же минимальной ставке программа действует в ВТБ. В банке «Дом.РФ» минимальная ставка начинается от 0,8% годовых.

Программа распространяется на:

молодые семьи (оба супруга не старше 35 лет);

граждан не старше 35 лет, имеющих детей в возрасте до 19 лет;

участников программы «Дальневосточный гектар»;

граждан, переехавших в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов;

работников государственных и муниципальных медицинских и образовательных организаций на территории ДФО, имеющих стаж работы в таких организациях не менее пяти лет;

вынужденных переселенцев с территорий Украины, ЛНР и ДНР, проживающих на территории ДФО.

К последним четырем категориям не предъявляются требования относительно возраста и семейного положения. Для участия в программе необходимо гражданство России. Программа позволяет взять льготный кредит на покупку или строительство жилья в одном из 11 регионов Дальнего Востока. Максимальная сумма кредита — 6 млн руб., срок кредитования — 20 лет, первый взнос — не менее 15%.

Потратить льготный кредит можно на строительство жилого дома от застройщика по ДДУ или хозспособом, а также покупку земельного участка с дальнейшим строительством частного дома. Кроме того, есть возможность купить частный дом на вторичном рынке в сельской местности. Однако для участников программы «Дальневосточный гектар» доступно только строительство частного дома на полученном участке.

Сельская ипотека под 3% годовых

Льготный кредит на ИЖС позволяет оформить сельская ипотека, оператором которой выступает Минсельхоз. Программа появилась в 2020 году, а в прошлом году стала бессрочной. Ставка по сельской ипотеке не превышает 3% годовых. Льготный кредит можно взять на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке

Действие сельской ипотеки распространяется почти на все населенные пункты с населением не более 30 тыс., кроме городских округов и муниципальных образований Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Заемщиком по этой программе может быть любой россиянин.

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке — 10%. Максимальный срок кредита — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 5 млн руб. для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и регионов Дальневосточного федерального округа, в остальных регионах — 3 млн руб. Минсельхоз и банки выступали за повышение этих сумм, объяснив это ростом цен на жилье и строительные материалы.

«Для покупки более дорогостоящего жилья сельскую ипотеку может взять каждый из супругов, увеличив общий размер кредита вдвое. В этом случае дом должен приобретаться на правах общей совместной собственности по одному договору купли-продажи с указанием в качестве покупателей обоих супругов», — уточнили в пресс-службе РСХБ, который является крупнейшим кредитором данной программы.

Источник - РБК.Недвижимость