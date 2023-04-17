Минсельхоз: еще 10 млрд рублей на поддержку фермеров

Опубликовано: 17.04.2023

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев призвал регионы ускорить работу и довести средства по этому постановлению до конца апреля.

Минсельхоз России ожидает выделение из федерального бюджета дополнительных 10 млрд рублей на поддержку аграриев. Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на его главу Дмитрия Патрушева.

«Помимо уже выделенных 10 млрд рублей, в ближайшее время ожидается решение о выделении еще 10 млрд рублей на это направление», — отмечается в сообщении.

Как напомнили в Минсельхозе, в конце марта в постановление Правительства РФ были внесены изменения, которые дают возможность возмещать аграриям затраты 2022 года. По словам министра, на федеральном уровне предлагаются специальные адресные меры поддержки.

Патрушев призвал регионы ускорить работу и довести средства по этому постановлению до конца апреля.

Что касается доведения средств по «стимулирующей» и «компенсирующей» субсидиям, то министр сельского хозяйства подчеркнул, что динамика этого года лучше, чем в предыдущие годы, необходимо далее не снижать темпы. При этом глава ведомства отметил, что если работа не будет выстроена должным образом, федеральный Минсельхоз оставляет за собой право пересмотра лимитов.

Источник - ТАСС