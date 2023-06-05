Минсельхоз: программа развития села улучшится

Опубликовано: 05.06.2023





Максимальный размер господдержки, предоставляемой на реализацию одного сельского проекта благоустройства, предлагают повысить с двух до трех миллионов рублей. Такое нововведение содержится в подготовленном Министерством сельского хозяйства проекте постановления Правительства, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов 1 июня. В целом в Госдуме и Совфеде поддерживают предложенные изменения, но считают, что программу можно улучшить.

Согласно документу, размер господдержки, предоставляемой на реализацию одного проекта благоустройства, предлагают повысить с двух до трех миллионов рублей. Сам же перечень проектов по благоустройству хотят расширить, включив сюда создание и обустройство остановок общественного транспорта, приобретение техники для механизированной уборки и содержания территории, а также создание и обустройство пространств для проведения общественных мероприятий.

Кроме того, в Минсельхозе сочли целесообразным внести в перечень и обустройство общественных пространств, а также объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, с общественным доступом к Интернету с применением беспроводной технологии Wi-Fi.

Ранее, 5 мая, в аграрном ведомстве предложили разрешить реализацию проектов благоустройства на территории опорных населенных пунктов. Проектом постановления предлагалось уточнить цели предоставления субсидий на развитие жилищного строительства.

Глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин напомнил «Парламентской газете», что паспорт программы комплексного развития сельских территорий утвердили несколько лет назад и за эти годы недофинансирование составило внушительную сумму.

«Я сегодня на итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства говорил о том, что деревня начинает попадать под бульдозер, как и в те времена, когда ее стали считать неперспективной. Мы потеряли огромное количество территорий. Сокращение финансирования сегодня — явление тоже опасное. Посмотрите внимательно черноземную зону. Многие территории от Смоленска до Тверской области — эта земля всегда была нашей берегиней — сократили поголовье крупного рогатого скота. Сократили землю в обороте, производят меньше, чем было в 90-е годы, — в 4,5-5 раз продукции», — отметил глава комитета.

Для скорейшего исправления ситуации с оттоком населения из глубинки, по мнению Кашина, нужно, чтобы каждое из существующих ныне 2400 муниципальных образований ежегодно обустраивало хотя бы по одной деревне.

«Так, чтобы туда могли приехать люди и остаться. Чтобы там было жилье, соцкультбыт, рабочие места, дороги», — уточнил депутат.

И здесь есть уже положительные примеры, например в Адыгее, где после приведения села в порядок туда потянулся народ.





Источник - Минсельхоз