Минстрой: готовим «зеленый» стандарт для ИЖС

Опубликовано: 23.05.2023

Минстрой планирует подготовить ряд ГОСТов, в том числе критерии «зеленого» капремонта.

Минстрой собирается до конца года утвердить «зеленый» стандарт для ИЖС, рассказал первый заместитель главы ведомства Александр Ломакин, выступая в ходе круглого стола, организованного институтом развития «Дом.РФ».

Первый национальный стандарт «зеленого» строительства для многоквартирных домов был утвержден в 2022 году. Документ включает 44 добровольных и 37 обязательных критериев, которые разделены на 10 категорий. В 2023 году такой же стандарт будет подготовлен для индивидуального жилищного строительства, рассказал Ломакин. Он отметил, что Минстрой планирует подготовить ряд ГОСТов, в том числе проработать «зеленый» капитальный ремонт.

Проектирование и строительство по «зеленым» стандартам может стоить на 5−10% дороже, но экономия при эксплуатации зданий может достигать до 50−60%, отметил Ломакин. Он добавил, что многие застройщики уже возводят дома с применением доступных «зеленых» технологий. Для того чтобы эта практика стала массовой, потребуется финансовое, кадровое и организационное стимулирование.

Источник - ЦИАН