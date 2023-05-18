Новости Сервисной компании «Мой гектар» 11–17 мая 2023

Опубликовано: 18.05.2023

Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»

Добрый день, друзья!

Каждую неделю мы информируем вас о последних новостях, связанных с деятельностью Сервисной компании (СК) в поселках проекта «Мой гектар». В настоящее время мы активно продолжаем развивать инфраструктуру, готовим к сдаче центральные дома в двух поселках, а также занимаемся строительством дорог и проведением сельскохозяйственных работ. И замечательная новость — мы приобрели новый мульчер, который будет помогать в расчистке территории.

Расскажем, что было выполнено за неделю.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»





Расчистка территории 550 м Срезка дорожного полотна 660 м Оканавливание территории 600 м Разравнивание территории 600 м Установка межевых знаков 123 шт.









Поселок «Мое поместье»

Развитие поселка

Строительная бригада Сервисной компании выполнила расчистку территории от лесопосадок 550х15 метров и провела разметку дороги.





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Совместными усилиями сотрудников СК «Мой гектар» и экскаватора Doosan 300 были выполнены работы по срезке, отводу воды, оканавливанию и разравниванию территории 550 метров.

Также проведены кадастровые работы — вынос технических точек под оканавливание.

В поселке начались сельскохозяйственные работы.





Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

В поселке активно работает бульдозер Dressta TD-15H. Выполнены работы по прорезке дороги и разравниванию вынутого грунта 50 метров.





Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Заканчиваются наружные работы по центральному дому (дому управляющего):

отбеливание и покраска стен;

ремонт и покраска карнизов;

торцовка и шлифовка столбов;

покраска наличников.

Приступаем к работам по электрификации.





Имение Алексеевское

Развитие поселка

В поселке завершаются работы по покраске дома управляющего.

Проводятся работы с участием экскаватора Doosan 175 и бульдозера ЧТЗ:

планировка обочины вокруг пруда;

перемещение плодородного грунта, образуя конус;

срезка плодородного грунта 60х8 метров;

переброска грунта с обочины для планировки 60 метров;

отвод воды и оканавливание 50 метров;

планирование грунта.

Также был спланирован участок перед домом, далее по плану благоустройство приусадебной территории.





Кадастровые работы в поселках

В поселках проекта за неделю было установлено 123 межевых знака:

«Малая родина» — 12 металлических знаков;

«Княжьи горы» — 4 металлических знака;

«Усадьба на Волге 3» — 4 металлических и 2 деревянных знаков;

«Усадьба на Волге 4» — 2 деревянных знака;

«Парк Патриот» — 30 металлических и 34 деревянных знаков;

«Усадьба Бологое» — 16 металлических и 19 деревянных знаков.

В нашем парке техники пополнение — большой мульчер UmG300, предназначенный для расчистки леса.

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

Будьте в курсе новостей вместе с нами!