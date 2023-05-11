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Проект «Мой гектар»

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 4–11 мая 2023

Опубликовано: 11.05.2023

Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»

Добрый день, друзья!

Поздравляю вас с прошедшим великим праздником — Днем Победы! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!

Надеюсь, вы отдохнули, провели выходные с семьей, выбрались за город и набрались сил.

В майские праздники мы не останавливались и продолжали работать в ваших поселках. Нам важно успеть закончить весенние работы и начать новые проекты.

Расскажем, что было выполнено за неделю.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»


Расчистка территории

1700 м

Разметка территории

2350 м

Срезка дорожного полотна

250 м

Оканавливание территории

950 м

Разравнивание территории

600 м

Установка межевых знаков

178 шт.


Поселок «Мое поместье»

Развитие поселка

Наша стройбригада выполняла расчистку полотна дороги от лесопосадок 200х12 метров, занималась разметкой дороги 1250х12 метров.


Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Главный по строительству дорог в поселке — экскаватор Doosan 300. Наши рабочие занимались расчисткой от лесопосадок 400х10 метров, отводом воды, срезкой дорожного полотна 250 метров, оканавливанием 650 метров и разравниванием 600 метров.

Завершаем сельскохозяйственные работы в поселке.


Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

В поселке продолжает работать бульдозер Dressta TD-15H. Были выполнены работы по расчистке территории от лесопосадок 1100 метров и разметке дороги 1100 метров. Проведены кадастровые работы — вынос точек межевых знаков.


Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Дом управляющего готовится к сдаче. Заканчиваются покрасочные работы (наличники, откосы окон, столбы, потолок, дверные полотна). Пол покрывается лаком. Произведено отбеливание наружных стен дома.


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

С помощью экскаватора Doosan 175 были произведены следующие работы в поселке:

  • отвод воды с дорожной полосы;
  • оканавливание с обеих сторон 300 метров.

Подготавливается к сдаче центральный дом.


Кадастровые работы в поселках

В поселках проекта за неделю было установлено 178 межевых знаков:

  • «Мое поместье» — 22 металлических и 16 деревянных знаков;
  • «Междуречье на Валдае» — 46 металлических и 54 деревянных знаков;
  • «Малая родина» — 26 металлических знаков;
  • «Усадьба Бологое» — 14 деревянных знаков.

Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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