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Проект «Мой гектар»

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 6–12 апреля 2023

Опубликовано: 12.04.2023


Как идет строительство дорог в поселках?

Рассказываем, какие работы выполнялись в поселках за прошедшую неделю: где осуществлялись разметка и прорезка дорог, установка межевых знаков и благоустройство дома управляющего.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Срезка дорожного полотна

1470 м

Оканавливание территории

1870 м

Разравнивание территории

1600 м

Расчистка территории

1090 м

Вынос технических точек

1770 м

Установка межевых знаков

126 шт.


Поселок «Мое поместье»

Развитие участка

На въезде в поселок была установлена арка. Произведены кадастровые работы: вынос технических точек под расчистку.

Поселок «Малая родина»

Развитие поселка

Наши специалисты выполняли кадастровые работы: установка 46 металлических межевых знаков для клиентов.

Поселок «Усадьба Бологое»

Развитие участка

В поселке были установлены межевые знаки для клиентов: 25 металлических и 55 деревянных.


Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Строительная бригада Сервисной компании выполняла работы по расчистке 240х20 метров, срезке дорожного полотна 1220 метров, оканавливанию 1620 метров и разравниванию 1350 метров.


Поселок «Усадьба на Волге 2»

Развитие поселка

СК «Мой гектар» проводила кадастровые работы: вынос технических точек под дороги 127 штук, 1770 метров. Рабочие занимались расчисткой и разметкой дороги 350 метров.


Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

В поселке была произведена расчистка и разметка дороги 500 метров, срезка, оканавливание и разравнивание с двух сторон 250 метров.


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

В поселок доставили и разгрузили по точкам установки столбы ЛЭП.


Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Наши специалисты занимались покраской ворот на въездной группе. В доме управляющего монтировали межкомнатные двери (подготовка проема, подгонка дверных коробок, монтаж откосов и наличников, установка петель, врезка замков, заделка щелей).


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!

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