Российские саженцы пользуются успехом

Опубликовано: 08.05.2023

Благодаря активному развитию питомниководства в нашей стране российские саженцы ежегодно увеличивают свою долю на внутреннем рынке. По итогам прошлого года она составила 74%, а в текущем – по прогнозу Минсельхоза, показатель вырастет до 80%. Также планируется, что доля интенсивных садов в России увеличится более чем на 3 процентных пункта до порядка 62%.

Расширение использования отечественного посадочного материала в садоводстве является одной из ключевых задач отрасли в настоящее время. Для развития его производства действует комплекс мер государственной поддержки. Кроме того, Минсельхозом подготовлен проект постановления Правительства, предусматривающий внесение изменений в правила «стимулирующей» субсидии в части ее предоставления на закладку семечковых и косточковых интенсивных садов при условии использования российских саженцев. Также планируется финансировать закладку питомников с установлением целевых индикаторов, что позволит дополнительно поддержать подотрасль.

За последние 5 лет производство плодов и ягод в организованном секторе нашей страны выросло на 44%, а за 10 лет – в 2,5 раза. Сейчас в садоводческих хозяйствах и питомниках в разгаре весенние полевые работы. Ведется подкормка, обработка деревьев и ягодных кустарников от вредителей и болезней. По оценке Минсельхоза, в этом году урожай вырастет до 1,76 млн тонн, а к 2030 году в России будут выращивать 2,2 млн тонн плодово-ягодной продукции.

Источник - Минсельхоз