Салатная зелень: импорт упал, но дефицита не будет

Опубликовано: 25.04.2023

Объем поставок в РФ салатных овощей и зелени из-за рубежа упал на 23 процента. Однако дефицита не ожидается — отечественное производство растет в ответ на спрос. К 2030-му жители крупных городов будут съедать в среднем по 12 килограммов свежей зелени в год (против нынешних 7-8), и до 70 процентов салатов будут выращены внутри страны, отмечается в новом исследовании Россельхозбанка.

Импорт салатных овощей (к ним относятся лолло-россо, руккола, ромен, радиккьо, эндивий) и салатов (кочанных и листовых) в 2022 году составил 9,88 тысячи тонн против 12,9 тысячи в 2021-м. Сейчас ключевыми поставщиками свежей зелени являются Египет, Турция, Китай, Сербия и Азербайджан.

В самой России в 2022 году произвели 42 тысячи тонн зеленных культур. Три четверти этого объема приходится на листовые салаты и собственно зелень. Остальное — кочанные и полукочанные салаты (среди популярных сортов — Фриллис, Ромен, Айсберг и Латук), которые выращивают главным образом в Приволжье, ЦФО и на Северо-Западе. В Южном федеральном округе получают до 15 процентов такой продукции. Через семь лет объем производства кочанных и полукочанных салатов превысит 20 тысяч тонн, считают в Россельхозбанке.

«По нашим оценкам, сейчас сторонники здорового питания съедают до семи-восьми килограммов свежей зелени в год. К 2030 году каждый житель мегаполисов и близлежащих городов будет съедать до 12 килограммов зелени», — прогнозирует Наталья Худякова, руководитель направления Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка.

За последние 15 лет производство тепличных овощей и зеленных культур в РФ увеличилось в три раза. Эксперты полагают, что сегмент зелени будет расти опережающими темпами и до 80 процентов его займут различные виды салата.

«Производство зеленных культур, в частности в закрытом грунте, будет расти в среднем на пять процентов в год и к 2030-му составит более 60 тысяч тонн. - говорится в исследовании. — Увеличение объемов производства будет обеспечено преимущественно за счет ввода новых мощностей и диверсификации линеек продукции крупнейших тепличных холдингов, импортозамещения и повышенного спроса на свежую зелень и листовые салаты. К 2030 году объем потребления салатов и зелени может достигнуть 300 тысяч тонн, превысив показатели 2020 года на 30 процентов. При этом до 70 процентов продукции обеспечат крупные сельскохозяйственные организации».

Наиболее высокими темпами, как ожидается, будет расти производство зелени и салатов на вертикальных фермах. Технологии позволяют делать это в любом климате, что особенно актуально в регионах, где содержание теплиц и овощеводство открытого грунта нерентабельно или затруднено — например, на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Источник - Российская газета