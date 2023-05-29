Семьи смогут не платить налог с продажи земли

Опубликовано: 29.05.2023





Семьям с двумя и более детьми не придется платить НДФЛ при продаже земельных участков с домами и хозяйственными постройками, сообщает «РИА Недвижимость». Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Это поможет снизить налоговую нагрузку на семьи, которые хотят улучшить жилищные условия.

При продаже такой недвижимости семьям не нужно будет платить налог, независимо от срока владения земельным участком.

Сейчас платить НДФЛ при продаже недвижимости не нужно, если имущество было приватизировано, получено в наследство, принято в дар либо получено по договору пожизненного содержания с иждивением, а срок владения недвижимостью составляет не менее трех лет. Такие же правила действуют для единственного жилья. В остальных случаях минимальный срок владения недвижимостью составляет пять лет.

Сейчас семьи с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет освобождены от уплаты НДФЛ при продаже квартиры, жилого дома, комнаты, доли в жилом помещении независимо от срока владения, если в том же году они приобретают новое жилье. Согласно новому закону, семьи также будут освобождены от НДФЛ при продаже земельного участка с жилым домом и хозпостройками. Доходы, полученные от продажи участка с домом, нельзя использовать в предпринимательской деятельности. Закон действует со дня официального опубликования. Он распространяется на доходы, которые получены с налогового периода 2023 года.

Источник - ЦИАН