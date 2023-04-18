Шум, костер и мусор: за что могут оштрафовать дачника

Опубликовано: 18.04.2023

Юристы советуют начинать дачный сезон не только с уборки территории, высадки рассады и ремонта дома, но еще и с изучения «дачного законодательства». Это поможет не испортить загородный отдых и сэкономить.

Например, не все знают, что за шумные вечеринки на даче могут оштрафовать, точно так же за мангал, установленный в неположенном месте. Какие еще штрафы может получить дачник — рассказываем в нашем материале.

Штраф за неправильную парковку

до 5 тыс. руб.

В садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и загородных поселках действуют все нормы федерального законодательства, в том числе и правила дорожного движения (ПДД), отмечает специалист юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус. «За парковку на своем личном участке вряд ли будет назначен штраф, но за его пределами — вполне возможно. Если вы, например, перекрыли движение в результате парковки либо встали на газон, вас могут оштрафовать по ст. 12.19 КоАП», — пояснил юрист. Размер штрафа также будет определяться характером правонарушения: если перекрыли движение — 2 тыс. руб., за парковку на газоне — 500 руб., добавил он.

За неправильную парковку на даче могут привлечь к административной ответственности и в соответствии с нормативными актами, принятыми в том или ином регионе, говорит руководитель направления «Частные клиенты» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Артур Аванесян. Он напомнил, что ст. 8.25 закона Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за размещение транспортных средств на газоне или другой территории, занятой зелеными насаждениями. В этом случае можно получить штраф в размере 5 тыс. руб., для должностных лиц штраф выше — 30 тыс. руб., пояснил Артур Аванесян.

Штраф за шум

до 3 тыс. руб.

Дачников уравняли в правах с городскими жителями — нормы закона о тишине действуют и за городом, отмечает адвокат Александр Бабичев. Каждый регион сам устанавливает периоды, когда необходимо соблюдать тишину. Речь идет о ремонтных работах, громкой музыке, погрузочно-разгрузочных работах и т. д. Обычно тишины требуют с 22:00 до 07:00, но это время может меняться в зависимости от требований закона в конкретной местности, отметил адвокат.

В Московской области допустимые уровни шума регулирует региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». Согласно документу, на территории садоводческих, огороднических и дачных участков нельзя шуметь с понедельника по пятницу с 21:00 до 08:00. В выходные (в субботу и воскресенье) и в праздничные дни — с 22:00 до 10:00.

«Если не получится урезонить шумных соседей самостоятельно или через руководство СНТ, то можно заявить о нарушении в местное отделение полиции», — сказал Александр Бабичев. Размеры штрафов регионы также устанавливают самостоятельно. В среднем первое нарушение обойдется в 2 тыс. руб., повторное — в 3 тыс. руб.

За костер и шашлык в неположенном месте

до 50 тыс. руб.

С 1 марта 2023 года смягчены противопожарные требования, которые ранее фактически не позволяли сжигать мусор на даче и жарить шашлыки. Теперь открытый огонь разрешено разводить уже в 15 м от построек (раньше было не меньше 50 м), а в закрытой емкости (например, в металлической бочке) даже в 7,5 м. Мангал теперь разрешено устанавливать на расстоянии не менее 5 м от любых построек (вместо 50 м).

Если не соблюдать и эти правила, могут оштрафовать. Размеры штрафов с послаблениями не изменились — они составляют 5–15 тыс. руб. Если требования пожарной безопасности нарушены в условиях особого противопожарного режима (вводится в случае повышения пожарной опасности), то штраф для граждан увеличивается до 10–20 тыс. руб. Если же в результате нарушения возник пожар и было уничтожено либо повреждено чужое имущество или причинен легкий или средней тяжести вред здоровью человека, штраф для граждан составит от 40 тыс. до 50 тыс. руб., уточнил Кирилл Стус.

Штраф за мытье машины

до 5 тыс. руб.

Многие дачники моют автомобили прямо у себя на участке. Формально такие действия закон не запрещает. Но бывают случаи, когда дорожная грязь и технические жидкости попадают в почву. В результате загрязняется участок не только автовладельца, но и его соседей. И вот за это могут оштрафовать. «Если в результате подобных действий будет причинен вред почве, земле, например в результате сильного залива водой либо использования химических средств для мойки, то можно получить штраф», — пояснил специалист юридической компании «Интерцессия».

Размер штрафа может варьироваться в диапазоне от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Если дачник-автолюбитель привлекается по ст. 8.13 КоАП РФ «Нарушение правил охраны водных объектов», то штраф может составить от 500 до 1 тыс. руб. Если речь идет о ст. 8.8 КоАП РФ «Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению» (например, за обустройство автомойки на дачном участке), то штраф может составить от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка, добавил юрист.

Например, в Подмосковье такое нарушение обойдется водителю от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Как объяснили в правительстве региона, мыть машину можно только в специально отведенных для этого местах. При этом дачные участки, а также территории общего пользования в садовых и огороднических товариществах к ним не относятся. Кроме того, запрещено мыть машины вблизи водоемов: рек, озер и пр. В этом случае, согласно ст. 8.42 КоАП РФ, может быть наложен штраф от 3 тыс. до 4 тыс. руб.

Мусор и сорняки на участке

до 50 тыс. руб.

Владелец должен содержать свой участок в надлежащем виде. Нельзя складировать мусор на участке и допускать сильное зарастание травой. «За это можно получить штраф до 50 тыс. руб. для физлиц и до 400 тыс. руб. для юридических лиц. Сюда относятся нескошенная трава, мусор — бытовой и строительный, вредные растения», — отметил Александр Бабичев.

Закапывать мусор на даче нельзя. Делать это можно только в тех местах, которые соответствуют всем санитарным требованиям и нормам. А такое место на обычном загородном участке оборудовать невозможно. Исключение составляет компостная яма для пищевых остатков.

Дачники также должны убирать вредоносные сорняки (одуванчики, борщевик) на своем участке. Иначе можно получить штраф. Ответственность и размер штрафов за заросли подобных растений зависит от категории земель и региона, где расположена дача. Его размер может достигать 50 тыс. руб. В Подмосковье штраф за борщевик на участке для физлиц составляет 2–5 тыс. руб.

Штраф за колодец и нецелевое использование

до 5 тыс. руб.

Дачникам по-прежнему нельзя самовольно рыть колодец или бурить скважину на участке. Для этого нужно получить специальное разрешение. В противном случае это будет считаться незаконным пользованием недрами, отметил Артур Аванесян. При обнаружении нарушения скважину придется ликвидировать и заплатить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб., уточнил юрист.

Штраф можно получить и за нецелевое использование дачи. Например, если садовод решит организовать на своем участке магазин или шиномонтаж, это будет сочтено использованием земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к определенной категории земель и разрешенным использованием. Дело может кончиться наложением административного штрафа, размер которого для физических лиц составляет от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка.

Источник - РБК.Недвижимость