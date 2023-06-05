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Спрос сельхозпродукцию из России растет

Опубликовано: 05.06.2023


Спрос на российскую сельхозпродукцию за рубежом растет, причем не только на сырье, но и на отечественные продовольственные бренды, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к коллегии Минсельхоза.

«В сельском хозяйстве мы не только добились роста производства, но и значительно нарастили поставки на экспорт, что также говорит о высоком качестве нашей продукции», — сказал глава кабмина. В прошлом году на внешние рынки было поставлено более 70 млн тонн.

Россия увеличила производство агропродукции более чем на 10%. Собраны рекордные урожаи зерна и масличных культур, есть успехи по производству тепличных овощей, фруктов и ягод. Рынок полностью обеспечивается мясной и рыбной продукции.

«Таким образом, отрасль в очередной раз подтвердила свою конкурентоспособность», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Рост показателей произошел, несмотря на внешние ограничения. В том числе это стало возможным благодаря поддержке государства. В прошлом году на АПК было выделено около 0,5 трлн рублей. По словам Мишустина, эти средства позволили не только успешно нарастить инвестиции в производство продуктов питания, но и сделать новые вложения в смежные отрасли, чтобы обеспечить сельское хозяйство средствами защиты растений и ветеринарными препаратами, семенами, племенным материалом и многими другими необходимыми для современного агропрома составляющими.


Источник - Российская газета

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