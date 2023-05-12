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Строим дом в 2023 году: тренды загородного дизайна

Опубликовано: 12.05.2023

Тренды в дизайне загородных домов каждый год меняются. В моду входят новые архитектурные и цветовые решения, стили и отделочные материалы. Эксперты рассказали о тенденциях в загородном дизайне, которые будут актуальны в 2023 году.

Больше стекла

Одним из главных трендов 2023 года является обилие стекла.

«Сегодня актуальны современные одноэтажные дома с панорамным остеклением от пола до потолка. Вообще, обилие стекла в современных домах встречается все чаще. Внутри самих помещений перегородки из стекла используются для зонирования. Также между комнатами часто применяют стеклянные двери и перегородки», — рассказал основатель и руководитель студии «Декарт дизайн» Андрей Бубнов.

Натуральные цвета и яркие акценты

Сейчас в тренде натуральные и припыленные цвета — оттенки серого, графит, оливковый, голубой, бирюзовый в сочетании с акцентными и часто яркими элементами, отметил Бубнов. При этом он подчеркнул, что белый цвет — фаворит последних лет, он еще долго будет популярным.

«Главное сейчас даже не цвет, а фактура. Можно выкрасить в белый потолок, стены, мебель, добавить ярких акцентов — и интерьер заиграет благодаря разнообразию материалов и фактур», — комментирует дизайнер.

Рельеф и плавные линии

На первый план в загородном интерьере выходит чистота линий, форма и эксклюзивные отделки в виде сложных рельефных металлов, обработки камня, уникальных пород шпонов, отметила дизайнер студии премиум-дизайна Dempire Екатерина Меньшикова. Она также отметила, что в тренде мягкие обволакивающие формы и линии, актуальны высокотехнологичные интерьеры без агрессии и вызова.

Открытые пространства

В этом году стали еще более популярны большие открытые пространства. «Например, мастер-блок (со спальней, ванной комнатой и гардеробной) находится в едином пространстве, без разделения на отдельные закрытые помещения. Теперь это максимальное открытое пространство, но грамотно спланированное, которое можно решить зонально с помощью перегородок из стекла, легких реечных решений либо зонированием мебелью. Максимальная задача — ощутить все пространство целостно, без излишних преград и впустить в него воздух, легкость восприятия», — комментирует Меньшикова.

Эклектика и джапанди

Сейчас популярна эклектика, смешение различных стилей, в числе которых джапанди — смесь скандинавского и японского стилей. Этот стиль набирает популярность и стал трендом последнего времени, отметил основатель «Декарт дизайн».

«Его отличают натуральные цвета и натуральные материалы в отделке, мебели, освещении. Главное в этом стиле — практичность. Ни одна вещь в интерьере джапанди не может присутствовать в доме «просто так», перекладываться с места на место и собирать пыль», — объяснил Бубнов.

Скрытый свет

Еще один тренд 2023 года — максимальное использование естественного света, утверждают дизайнеры.

«Когда в окна попадает дневной свет, то начинается игра света, формы и теней — тот неповторимый эффект, когда все предметы и формы приобретают смысл. Технический свет не исключается, он функционально необходим, но присутствует максимально скрытым от глаз (это, например, скрытые подсветки в плинтусах, панелях, потолке)», — объяснила Меньшикова.

Кладовая и окно для раздачи

Не так давно стало популярно рядом с кухней делать кладовую комнату. Туда можно сложить все, чем редко пользуешься, — негабаритную посуду, соленья, варенья, крупы и т. д., отметила Екатерина Меньшикова. Она подчеркнула, что это очень удобно и не занимает места на самой кухне.

«Также на кухне окно над мойкой служит не просто окном, оно делается распашным или сдвижным и используется как окно для раздачи приготовленных блюд на прилегающую веранду или террасу», — отметила дизайнер.

Источник - РБК.Недвижимость

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