Топ-5 выгодных культур для выращивания

Опубликовано: 01.05.2023

Хлеб – всему голова, но в апреле цены на пшеницу упали до уровня 2019 года. Из-за богатого прошлогоднего урожая, ограничений на экспорт и проблем с логистикой значительная часть пшеницы не реализована. Эксперты советуют подумать о других культурах, которые в сложившихся условиях оказываются более выгодными. Разбираемся, что выгодно выращивать фермеру в 2023 году.

Богатый урожай – радость и гордость аграриев, и одновременно головная боль. В 2022 году, по данным Росстата, валовый сбор зерна в России в 2022 году вырос на 29,9% по сравнению с 2021 годом и составил 157,676 млн тонн. По пшенице этот показатель вырос на 37%, а объем ее сбора составил до 104,237 млн тонн.

Во второй половине сезона 2022-2023 сельхозгода предложение пшеницы сохраняется на высоком уровне на фоне рекордных для этого времени запасов. По подсчетам Росстата, на 1 марта запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили 17,4 млн тонн, что на 82% выше среднего за пять лет уровня.

При этом цены на пшеницу третьего класса внутри России к 29 марта упали до 11 550 рублей за тонну. В последний раз такой низкий показатель был зафиксирован 27 ноября 2019 года.

В 2023 году продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) оценивает мировое производство пшеницы на уровне 786 млн тонн. Это может стать вторым по величине объемом производства за всю историю и всего на 1,3% ниже уровня 2022 года.

ФАО также отмечает, что площади под озимую пшеницу осенью 2022 года в России сократились: часть аграриев решили изменить структуру посевов на фоне высокого предложения пшеницы и снижения цен. Но чем ее заменить? Другие культуры, традиционные или же новые для российских полей, могут дать фермеру приличную рентабельность. В 2021 году показатель производства зернобобовых составил с 49,9% до 50,5%, подсолнечника — с 80,2% до 95,4%, сои — с 49,4% до 77,7%, сахарной свеклы — с 43,4% до 50,4%.

Бобовые выгодней пшеницы

В 2022 году в России собрали рекордный урожай бобовых – 4,6 млн тонн. Урожай гороха составил 3,2 млн тонн гороха, производство нута выросло более чем на 100 тыс. тонн — до 467,9 тыс. тонн, чечевицы — до 257,9 млн тонн. Объемы растут, во многом благодаря увеличению площадей под бобовые. В 2021 году засеяли 2 млн га, а в 2022 – 2,3 млн.

В 2021 году зернобобовые культуры показали рентабельность 50,5% (для сравнения: с 49,9%). Показатель практически сравнялся с пшеницей – 51,8%. Но при этом рентабельность производства пшеницы падает, а бобовых – растет, связано это с высоким экспортным потенциалом этих культур. Например, нут идет в основном на экспорт в Израиль, Иорданию Ливию, Турцию, поэтому может показывать очень высокую маржинальность. При этом он засухоустойчив, неприхотлив и хорошо встраивается в севооборот, что позволяет успешно возделывать его даже в засушливых районах Ставрополья, Волгоградской и Саратовской областей.

Второй фактор спроса – востребованность у производителей продуктов питания, так как бобовые богаты растительным белком. Например, в 100 г соевых бобов содержится половина суточной нормы белка и четверть нормы жиров. Это полезная еда и питательный корм для скота. Только в прошлом году запущены два крупных маслозавода в центре России общей мощностью около 2 млн т с акцентом на сое – культуре, давшей в 2022 году рекордный урожай во всех макрорегионах, но в первую очередь в центральной части страны. По данным Росстата, здесь собрано 2,5 млн т сои, что на 13% больше, чем годом ранее. В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) уточняют, что итоговый урожай сои в 2022 году в России превысил 5,75 млн т. Это привело к снижению импорта: с сентября прошлого года по январь текущего импорт сои сократился примерно на 13%, а всего в Россию ввезли до 685 тыс. тонн этого зерна. Как видно из этих данных, у российской рои сегодня потенциал высокий (читайте здесь, как получить хороший урожай этой культуры).

Бобовые привлекательны для аграриев не только благодаря высокому спросу и хорошей цене, но и тем, что они являются хорошими предшественниками для зерновых. Эти культуры обладают мощной корневой системой, которая рыхлит почву, способны перераспределять элементы питания из нижних слоев почвы в верхние, а кроме того, в результате симбиоза с клубеньковыми бактериями оставляют после себя от 30 до 70 кг азота для последующей культуры.

Коротко: бобовые в севообороте – хорошее подспорье для кошелька фермера. Спрос на них растет и будет расти – главное, выбрать подходящую по климатическим условиям культуру, благо, сейчас в России производят отличные районированные сорта. Кроме того, бобовые сокращают расходы на азотные удобрения в следующем после их посева году.

Картофель: второй хлеб имеет значение

Россиянин в среднем съедает за год около 56,5 кг картофеля, без учета его производных. Потребление картофеля в России оценивается на уровне 12–15 млн тонн в год, а урожай этой культуры в 2022 году, по данным Минсельхоза, составил 7,2 млн тонн. Получилось на 18% больше, чем годом ранее, но этого объема все равно недостаточно, поэтому Россия продолжает импортировать «второй хлеб» – от 400 до 700 тыс. тонн ежегодно.

Отметим, что рентабельность бизнеса на выращивание картофеля – 140–160%, а если использовать сортовой посадочный материал, следовать агротехнике, если, к тому же, повезет с погодой, рентабельность может превысить 200%. Например, чтобы засеять 10 га, нужно закупить 25–30 тонн семенного картофеля. 1 килограмм семян стоит от 18 руб. Таким образом, получится, что на покупку картофеля для посадки потребуется 450–540 тыс. руб. (без учета транспортных и прочих накладных расходов). Суммарные затраты на выращивание клубней составляют около 20–30 тыс. рублей за сезон (без учета техники). Средняя урожайность картофеля в России в 2022 году составила 253 ц/га; это значит, что с 10 га можно получить около 250 тонн клубней. Средняя оптовая цена картофеля в России в августе 2022 года составляла 14,2 руб/кг: реализуя урожай, можно выручить более 3,5 млн руб. Даже с учетом дополнительных расходов, рентабельность 200% вполне достижима.

Кроме того, Минсельхоз принимает меры по увеличению господдержки производителей картофеля. С 1 января 2023 года начал работать федеральный проект, согласно которому из федерального бюджета ежегодно на поддержку производителей картофеля и овощей открытого и закрытого грунта будут направлять сумму порядка 5 млрд руб.

C 2023 года некоторые регионы будут получать на поддержку выращивания овощей и картофеля в 20 раз больше средств, чем получали ранее. Одна из новых мер господдержки также подразумевает финансирование ЛПХ: чтобы получить эту помощь, нужно быть зарегистрированными как самозанятые и предоставить отчетные документы о том, сколько потратили на приобретение семян, удобрений и СЗР.

С 2024 года с 20 до 25% усилят возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию картофелехранилищ; к 2025 году в России планируется увеличить сбор картофеля в организованном секторе до 7,5 млн тонн.

Коротко: россияне не собираются отказываться от картофеля, его потребление стабильно, плюс появилась новая ниша, а Россия все еще импортирует свой «второй хлеб». В тоже время, благодаря господдержке высокая рентабельность может еще возрасти.

Свекла из сахара

Валовой сбор сахарной свеклы в 2022 году вырос на 15% и до 47,5 млн т. Один из факторов этого роста — расширение уборочной площади на 0,7% – до 999 тыс. га. Поднялась и средняя урожайность — до 476 ц/га (411 ц/га в 2021 году). В Краснодарском крае даже был получена рекордная урожайность – 780 ц/га против 560 ц/га в 2021 году..

Но, с учетом специфики отрасли, необходимо ориентироваться не только на объем урожая, но и на его дигестию, или сахаристость. В среднем по России дигестия сахарной свеклы составила в сезоне 2022/23 16,6%. В прошлом сезоне показатель был выше – 17,1%, выход сахара составлял 13,8% и 14,4%, соответственно. Это значит, с 1 га в 2022 году было получено около 6 тонн сахара.

Минсельхоз себестоимость производства сахара в центральных регионах страны оценивал в пределах 47-48 руб./кг,. При этом в конце декабря оптовые цены на сахар находились в пределах 50-55 тыс. руб./т. Это сделало возделывание сахарной свеклы рентабельным с показателем 25%. Цифра могла быть и выше, если бы не выросли затраты на уборку и перевозку урожая.

Затраты продолжают расти. По некоторым оценкам, на посевную в 2023 году по сравнению с прошлым годом до 20-25%. Тем не менее, Минсельхоз ожидает, что расширение посевных площадей продолжится: в 2022 году они увеличились на 3,2%, в том числе, благодаря господдержке и стабильному потреблению на внутреннем рынке – около 5,8 млн тонн и экспортному потенциалу – порядка 600 тыс. тонн.

Коротко: учитывая, что сахарная свекла значительно ухудшает гумусированность почвы, на одно и то же поле ее можно возвращать не ранее чем через пять лет. В 2023 году можно заработать на хорошей конъюнктуре рынка, введя свеклу в структуру севооборота. А в следующем году – по обстоятельствам.

Нишевые культуры: азимина и киноа завоевывают поля

Безусловно, можно подумать об экзотических для российских полей культурах. Это нишевый проект, но именно благодаря этому на экзотах можно заработать. Например, в южных регионах России в дополнение к привычной фейхоа уже начали выращивать хурму, зизифус, киви, оливки и азимину.

Азимина, пришедшая к нам из Северной Америки, дает хороший урожай в самых суровых условиях. Она может расти на бедных почвах с высоким залеганием грунтовых вод, без труда выдерживает морозы до -30 °С. Ее уже выращивают аграрные предприятия Кубани и Крыма.

Другая редкая пока культура – киноа, набирающая популярность у приверженцев здорового образа жизни. В Краснодарском крае уже существует собственное семеноводство полевой культуры киноа. Сорта этой культуры адаптируют к российским условиям. Обратите внимание на амарант: в 2021 году, по данным Россельхозбанка в Башкирии собрали первый промышленный урожай этой культуры.

Коротко: редкие культуры открывают перед фермером незанятые ниши. Начать лучше с небольшой площади, отработать агротехнику и составить новые схемы севооборота, понять особенности, а затем увеличивать посевные площади, параллельно прорабатывая вопросы реализации. Через несколько лет можно стать известным именно благодаря экзотике на своих полях.

Источник - Свое фермерство