Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»

В России запущена программа поддержки предприятий АПК

Опубликовано: 11.05.2023

Российские агрокомпании смогут представить свою продукцию на крупнейших аграрных маркетплейсах «Свое фермерство» и «Свое родное».

Минэкономразвития РФ и Россельхозбанк запустили совместную программу поддержки предприятий агропромышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Министерство экономического развития России в партнерстве с Россельхозбанком объявляет о старте масштабной федеральной программы поддержки предприятий АПК. Программа будет реализована на базе сети региональных государственных центров поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и экосистемы «Свое» для предприятий АПК от Россельхозбанка», — говорится в сообщении.

Российские агропредприятия и агропредприниматели смогут в рамках программы представить свою продукцию на крупнейших аграрных маркетплейсах «Свое фермерство» и «Свое родное». Также они бесплатно получат дополнительную промо-поддержку в течение одного месяца. Программа доступна для предпринимателей и юридических лиц в сегменте В2В и В2С, которые ранее не продавали свою продукцию на этих онлайн-площадках, рассказали в министерстве.

Как отметили в Минэкономразвития, эксперты аграрных маркетплейсов предоставят участникам программы бесплатные консультации по работе с данными площадками, инструкции для оформления собственного интернет-магазина и размещения товаров, поделятся экспертизой и рекомендациями для старта продаж. Для участия в программе необходимо с 11 мая по 9 июня 2023 года подать заявку в одном из центров «Мой бизнес» или в онлайн-формат.

Источник - ТАСС

Поделиться:

Читайте также:

09.06.2023

Давайте строить дружно! Видеоозывы наших клиентов

08.06.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 01–07 июня 2023

07.06.2023

«Мой гектар» представил земельные участки с доходностью до 200% годовых

07.06.2023

Купить дом можно в ипотеку через эскроу

07.06.2023

Как фермер сможет управлять бизнесом через смартфон?

07.06.2023

Какие ягоды стоит посадить фермеру на своем участке?

06.06.2023

Глэмпинг на селе или как развивается экотуризм

05.06.2023

Спрос сельхозпродукцию из России растет

05.06.2023

Вентиляция в загородном доме: как обеспечить комфорт

Все новости
моепоместье.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).