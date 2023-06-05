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Вентиляция в загородном доме: как обеспечить комфорт

Опубликовано: 05.06.2023


Эксперты рассказывают, какие виды вентиляции бывают в загородном доме и как ее сделать.

Вентиляция — это организованный воздухообмен в жилых и хозяйственных помещениях дома. Она обеспечивает приток свежего воздуха в помещения, комфортный микроклимат и достаточное количество кислорода. Также с помощью вентиляции из помещений удаляется вредный для организма углекислый газ (СО2). Поэтому качественная и правильно работающая вентиляция необходима не просто для хорошего самочувствия, но и для нормальной работы мозга и всего организма. При плохой вентиляции и превышении из-за этого нормы углекислого газа в крови ухудшается самочувствие, появляются головные боли, сонливость, слабость, снижается работоспособность. Это может стать причиной обострения хронических заболеваний.

Вместе с экспертами рассказываем, какие виды вентиляции бывают и как ее сделать.


Зачем в частном доме нужна вентиляция

Правильный дом сам по себе дышать не может, так как должен быть максимально герметичным, насколько это позволяет материал, из которого он построен. В нормальном доме тепло не выходит через крышу, пол и стены, говорит генеральный директор компании по проектированию и созданию инженерных сетей Ecolife Руслан Хабусов. По словам эксперта, если дом герметичен, то это означает, что у него внутри априори ограниченно поступление кислорода. И чтобы обеспечить смену кислорода в помещениях, необходима вентиляция.

Александр Петров, основатель, управляющий партнер компании NORDHUS: «В быту часто приходится слышать такие словосочетания, как «дом дышит» или «дом не дышит». К сожалению, под дышащим домом зачастую понимают строение, в которое каким-то образом неуправляемо поступает уличный воздух — без открытия окон и без применения систем вентиляции. Увы, это всегда говорит о том, что в здании неудовлетворительное состояние окон, дверей или есть иные негерметичные места, а значит, идут большие теплопотери. Ни кирпичный, ни деревянный, ни бетонный дом «дышать стенами» ни в коем случае не должен. Для это необходима качественная вентиляция».


Нормы поступления воздуха

В разные помещения дома должно поступать следующее количество воздуха в час (в расчете на одного человека):

  • жилая комната — минимум 3 куб. м в час на 1 кв. м площади;
  • ванная — 25 куб. м в час на 1 кв. м площади;
  • туалет — 25 куб. м в час на 1 кв. м площади;
  • совмещенный санузел — более 50 куб. м в час на 1 кв. м площади;
  • кухня — 60 куб. м на 1 кв. м площади (электрическая плита и газовая двухконфорочная плита), 90 куб. м на 1 кв. м площади (газовая четырехконфорочная плита).

Нормы содержания углекислого газа в жилых помещении (ГОСТ 30494-2011)

Содержание углекислого газа (СО2) в воздухе выражается в ppm (parts per million, или «частях на миллион»). Это соответствует отношению количества кубических см CO2 к 1 куб. м воздуха. Нормой содержания углекислого газа в помещении являются значения до 800 ppm.

  • Высоким качество воздуха в помещениях считается при содержании CO2 не более 400 ppm.
  • Среднее качество воздуха соответствует уровню 400–600 ppm углекислого газа.
  • Допустимым качество воздуха считается при показателе от 600 до 1 тыс. ppm.
  • Низкое качество воздуха — это превышение нормы в 1 тыс. ppm углекислого газа.


Естественная вентиляция

Существует два вида естественной вентиляции. Первый — это неорганизованная естественная вентиляция, когда помещение проветривается с помощью открытых окон и ветра. Организованная система естественной вентиляции представлена специальными отверстиями, которые создаются в стенах, под потолком и над полом, через которые осуществляется приток и вывод воздуха, говорит основатель, управляющий партнер компании NORDHUS Александр Петров. Для создания такой вентиляции необходимо произвести точный расчет, учитывающий размеры помещения и технические параметры вентиляции, добавляет эксперт.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • возможность фильтрации уличного воздуха;
  • снижение теплопотерь;
  • отсутствие необходимости открывать и закрывать окна, что увеличивает срок службы окон и фурнитуры;
  • возможность регулировать воздушный поток.

Минусы:

  • низкая эффективность проветривания;
  • низкая энергоэффективность дома;
  • риск неправильного монтажа с промерзанием стены в районе установки.


Искусственная, или принудительная вентиляция

Искусственная, или принудительная вентиляция — более эффективное решение. В идеале в доме нужно ставить полноценную приточно-вытяжную вентиляцию, а специальные устройства отвечают как за приток свежего, так и за удаление углекислого газа из помещений, объясняет Александр Петров.

Циркуляция воздушных масс в системе искусственной вентиляции осуществляется принудительным способом за счет работы электромеханического оборудования. Свежий воздух с улицы через воздухозаборник поступает в вентиляционный блок, распределяющий воздух по комнатам жилого дома. Отработанный воздух принудительно отсасывается из помещений и через вытяжные воздуховоды выбрасывается на улицу, объясняет Руслан Хабусов.

Самым оптимальным вариантом становятся вентиляторы. В данном случае система организуется следующим образом: монтируется установка, которая забирает воздух с улицы, нагревает или охлаждает его и подает в помещение, добавляет Хабусов. А уже за счет обычных вентиляторов, которые прячутся в специальных каналах и закрываются решетками, происходит вытяжка.

Плюсы:

  • высокая эффективность, стабильный и контролируемый воздухообмен;
  • энергоэффективность дома (особенно высока при применении рекуперации);
  • фильтрация приточного воздуха;
  • автоматический контроль качества воздуха внутри помещений;
  • возможность установки в единую систему устройств, контролирующих и поддерживающих необходимую температуру и влажность воздуха.

Минусы:

  • более высокие затраты на сами системы, их эксплуатацию и расходуемую электроэнергию;
  • необходимость проектирования.


Виды вентиляционных систем

Вытяжная вентиляция

Удаляет отработанный воздух из дома на улицу. Можно обойтись стандартными вентиляционными каналами, если не нужна большая интенсивность воздухообмена.

Приточная вентиляция

Подает воздух в помещения с улицы. Если в загородном доме установлены герметичные стеклопакеты, то нередко используется режим микропроветривания или специальный клапан для поступления воздуха. Также устанавливаются дополнительные вентиляционные каналы и приборы, очищающие уличный воздух и нагревающие его до комнатной температуры.

Виды приточной вентиляции

  • Проветриватель. Устройство, которое монтируется на окно или в стену и обеспечивает поступление свежего воздуха с улицы в помещение.
  • Аэрогивер. Пpибop, пpeднaзнaчeнный для oбecпeчeния пpитoчнoй вeнтиляции пyтeм зaбopa cвeжeгo нapyжнoгo вoздyхa и пoдaчи eгo в пoмeщeниe. Как правило, аэрогивер opгaнизyет циpкyляцию внyтpeннeгo вoздyхa c oднoвpeмeнным oхлaждeниeм.
  • Бризер. Он оснащен системой фильтрации, нагревателем, блоком вентиляторов (нагнетателей), датчиками и блоком управления. Бризер принудительно подает воздух с улицы в помещение, очищает его и подогревает до комфортной температуры.
  • Клапан. Позволяет контролировать количество воздуха, подлежащего выведению, и задает направление воздушным массам, не позволяя поступать обратно.

Приточно-вытяжная вентиляция

В этом случае организуются два параллельных разнонаправленных воздушных потока. Первый — подача воздуха в помещение, а второй — вывод отработанного воздуха наружу.

Приточно-вытяжная вентиляция бывает:

  • модульной. В нее входят обогреватель, глушитель шума, вентилятор, фильтрующие элементы, блок автоматического управления, вспомогательные узлы. Возможен подбор узлов с необходимыми характеристиками;
  • моноблочной. Представляет собой готовый комплект в едином блоке.

Воздушное отопление

Внутри дома устраивается циркуляция внутреннего воздуха с подмесом в него приточного воздуха и удалением вытяжного воздуха из санузлов и технических помещений.


Нужен ли рекуператор

Рекуператор — прибор, позволяющий забрать тепло выводимого из дома воздуха и нагреть за счет этого свежий уличный воздух, попадающий в дом через приток. Рекуператоры бывают разными, говорит Александр Петров.

По словам эксперта, пластинчатые рекуператоры осуществляют только теплообмен между приточным и вытяжным воздухом. Они недороги, не потребляют меньше электроэнергии и легки в эксплуатации. Роторные рекуператоры позволяют осуществлять рекуперацию не только тепла, но и влаги, они также устойчивы к обмерзанию.

Водяной (гликолевый) рекуператор — более дорогой и более габаритный, но совсем не позволяет запахам из вытяжного воздуха попадать в поток приточного воздуха, объясняет Александр Петров. Рекуперация помогает очень заметно экономить на отоплении, она залог той самой энергоэффективности дома, ведь отдача тепловой энергии отработанного воздуха достигает 95–97%, добавляет эксперт.

Плюсы рекуператора:

  • стабильный воздухообмен;
  • компактность;
  • возможность контролировать микроклимат в доме.

Минусы рекуператора:

  • зависимость от электричества;
  • высокая стоимость.


Особенности вентиляций разных помещений

Систему вентиляции лучше всего проектировать в комплексе на весь дом, сразу учитывая особенности каждого помещения. Ключевые критерии здесь — налаживание адекватного воздухообмена, удаление запахов, а также снижение уровня влажности помещений, говорит Руслан Хабусов.

Кухня

На кухне не надо ограничиваться одним вытяжным зонтом, необходимо установить отдельный воздуховод, который ни с чем не соединяется и позволяет полностью удалять запахи, оставшиеся после приготовления пищи.

Ванная комната

Здесь необходимо минимизировать образование конденсата. Для этого нужно предусмотреть дополнительные воздухоотводы.

Санузел

В помещении лучше использовать отдельные вытяжки и отдельные вентиляторы. В случае если используется приточная установка, вентиляторы будут запускаться вместе со светом.

Погреб, цоколь, подвал

В таких помещениях должна быть оборудована отдельная вытяжка, а воздухообмен создается с помощью двух труб. Одна труба опускается на дно погреба, а вторая остается наверху, что обеспечивает правильную циркуляцию воздуха.


Советы экспертов

Руслан Хабусов, генеральный директор компании по проектированию и созданию инженерных сетей Ecolife: «Очень важно грамотно подобрать место для установки. Оборудование должно располагаться вдали от спален, в техническом помещении, чтобы звук от работы устройств не мешал комфортному сну и времяпрепровождению семьи».

Александр Петров, основатель, управляющий партнер компании NORDHUS:

«Стоимость качественной, эффективной и надежной системы вентиляции сравнима со стоимостью окон в доме. Не стоит пытаться самому устанавливать систему вентиляции. Непрофессионал не сможет все рассчитать и сделать ее безупречно. Поэтому лучше, если вентиляцию сделает специализированная фирма. В этом случае будет и гарантия, и сервисное обслуживание, а значит, меньше головной боли у собственника дома».


Источник - РБК.Недвижимость

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Вентиляция в загородном доме: как обеспечить комфорт

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