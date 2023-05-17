Вот мое поместье, вот мой дом родной

Опубликовано: 17.05.2023

Интерес к обустройству родовых поместий стремительно растет. В Каталоге поселений родовых поместий уже представлено более 260 организованных поселков, охватывающих территорию от Калининграда до Хабаровска. Это лишь те, кто, объединившись общей идеей, активно взаимодействует в социальных сетях. Эти люди сдружились, у поселений сложились свои традиции, которыми можно поделиться. Все больше людей стремятся жить вдали от шумных мегаполисов.

Как осуществить мечту, если стало окончательно ясно, что «тянет к земле»?





Первый кедр для личной рощи

Каждый покупатель участка в проекте «Мой гектар» получает в подарок от компании саженец кедра и приглашение разделить идеологию родовых поместий. Наша идея основана на постулатах Владимира Мегре, известного писателя и философа, автора книги «Звенящие кедры». Мы выделили главное из его произведений — для полноценной жизни человеку нужен именно гектар земли. Вокруг этой идеи и формируется концепция наших поселков.

«Российские читатели книг «Звенящие кедры России» без поддержки государства создали более четырехсот поселений нового типа. Они называют свои участки размером в гектар родовым поместьем, а поселение — это объединение владельцев родовых поместий. Названия разные, суть одна — движение к будущему. Главное — здоровый образ жизни, крепкие семьи, интеллектуальное воспитание детей. Для себя и потомков мы создаем родовые поместья. Наши гектары — маленькие точки на планете Земля, когда их будет много, планета превратится в цветущий оазис», — отметил Владимир Мегре в конце 2022 года в обращении к единомышленникам.

Так что наш подарок в виде кедра — первый саженец в ваш будущий оазис.





Пробуксовка закона

В 2015 году сторонники теории Владимира Мегре с нетерпением ожидали принятия ФЗ № 555205-6 «О Родовых поместьях и Родовых поселениях в Российской Федерации». Однако законопроект был отклонен Госдумой. Но это не означает, что идею обосноваться на собственной земле без огромных затрат нужно отвергать. Существуют юридические возможности для реализации этой идеи, и их несколько. Рассказывает автор проекта закона «О родовых поместьях» Василий Петров, который сам живет в родовом поместье «Заветное» под Владимиром. Юрист отмечает, что идея возрождения села через так называемые поселения родовых поместий активно развивается (энтузиасты переезжают на свою землю, строят дома, создают сады и формируют поселения).

«Освоение территорий идет с заботой о почве, о семье, родине: люди стараются сохранить плодородие земли, чтобы передать ее детям, внукам, правнукам. С 1 марта 2015 года в Земельный кодекс были внесены изменения, позволяющие самостоятельно выбирать участок. Для этого можно воспользоваться публичной кадастровой картой на портале Росреестра, где ясно видно, какие участки принадлежат лесному фонду, муниципальной собственности или предназначены для сельского хозяйства. Карта наглядно показывает, где уже сформированы участки и где их еще нет. Юридически это можно оформить в соответствии с положительными инициативами, закрепленными в Земельном кодексе, которые также требуют поддержки другими законодательными актами, например, законом «О родовых поместьях». Некоторые регионы, такие как Белгородская и Брянская области, уже имеют подобные локальные акты, а в других регионах, например во Владимирской области, идея поселений активно поддерживается губернатором», — отмечает эксперт.

Данный вариант подходит для тех, кто обладает юридической грамотностью и готов вести переговоры с местными властями. Однако это взаимодействие не является простым. Во многих администрациях намеренно затягивают общение, осознавая, что затем будут поступать обращения относительно организации инфраструктуры.





О родовых поместьях

В России 389 родовых поместий (данные на 04.05.2023). Эти поселения также часто называют альтернативными или самоорганизующимися, а некоторые из них приняли на себя статус экопоселений.

В Калининском районе Тверской области, недалеко от деревни Устиново, расположено родовое поместье Любимовка. Площадь его составляет 340 гектаров земли, которая ранее была заброшена. На данный момент выделено 110 гектаров земли и 46 родовых поместий. Всего здесь проживает 22 семьи (83 человека). Большую часть родового поместья населяют бывшие жители Твери, остальные переехали сюда из Москвы и Московской области.

Главная задача поселения заключается в формировании территории устойчивого развития, тщательном планировании всех деталей для обустройства поселения, жители которого смогут осуществить переезд в поместья и обеспечить постоянное проживание в течение 5 лет.

Жители поселения активно занимаются собственным производством, включая такие товары, как иван-чай, мед, хлеб, кондитерские изделия, косметика и другие. Вместе с тем развиваются общественные и частные туристические проекты: Семейные выходные в Любимовке, Семейный лад, Девичьи беседы, Лесная застава и другие. Кроме того, для облегчения доступа к товарам собственного производства создан магазин «Любимовка», а также реализуется аквакультурный проект на общественной территории.

В Белгородской области был запущен проект выдачи гектаров земли тем, кто желает здесь обосноваться, с последующим обеспечением всеми необходимыми коммуникациями.