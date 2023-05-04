Время разводить кур

Опубликовано: 04.05.2023

Есть риск, что мяса будет меньше, а может, и работу предприятий приостановят из-за проблем с иностранным оборудованием.

Не любим мы плохие новости — хочется вам сообщать о чём-то приятном. Но информация важная, из достоверного источника. В Росптицесоюзе предупредили, что не исключается остановка работы птицефабрик.

Что случилось?

Проблема в уходе из страны иностранных брендов, занимающихся производством и поставкой оборудования для таких предприятий. Доля западной техники в этой сфере составляет около 80%.

Российские аналоги пока не радуют мощностями. К примеру, с иностранным оборудованием получается отправлять на убой до 14 тысяч голов в час, а с нашим — до 3 тысяч. При этом отечественная продукция стоит в 10 раз дороже. И самым болезненным для отрасли стал уход голландца Meyn в апреле этого года.

Продукцию игрока применяют 75% всех российских птицефабрик. Оборудование используется и для убоя, и для разделки, и для переработки. Компания больше не будет поставлять технику, запчасти — и в сервисных услугах тоже отказано. Однако сотрудники агропромышленных холдингов говорят, что это не было неожиданностью. Тучи сгущались ещё с февраля прошлого года — трудности с поставкой, отсутствие новых договоров и другие «звоночки».

Сергей Шабаев, президент Евразийской ассоциации птицеводов, сказал, что те же цепи, которые используются на убойной линии, заменить нечем. А они стираются.

Как собираются решать проблему

Справиться с ситуацией частично поможет параллельный импорт. Чиновники ищут и другие пути. Ведутся переговоры с китайскими партнёрами, странами арабского мира, коллегами из Юго-Восточной Азии. Например, нашли аналоги оборудования в Таиланде. Однако строятся планы и по автоматизации процесса, развитию собственных разработок. Некоторые заводы уже начали трудиться над нужными запчастями. Но участники рынка опасаются, что использование «реплик», неоригинальных деталей, достаточно рискованное «мероприятие». Есть вероятность, что мощности снизятся, объёмы продукта следом.

В Росптицесоюзе также надеются на поставки оборудования из Китая и Саудовской Аравии. Но есть предположения, что понадобится время для адаптации к новым условиям.

Повысятся ли цены на мясо?

Насущный вопрос — как скажутся эти колебания для простого потребителя. Не придём ли мы в магазин за курицей, а там от цен давление рванёт вверх?

Аналитики уверяют, что производитель не переложит вес этих трудностей на покупателей. В последние годы страна значительно увеличила экспорт такой продукции, поэтому уже сейчас цены на внутреннем рынке снижаются. С декабря по март стоимость курятины упала на 3–4%. Играет роль и конкуренция между отечественными производителями, сжимается рынок, и бизнес не захочет терять покупателя. Предпринимателям деваться некогда, начнут снижать свою маржу. А оборудование постепенно заменят. Слабые игроки, вероятно, уйдут, для них расходы могут оказаться значительными. Тут уже вопрос в поддержке со стороны государства, которую, кстати, обещают.

Какие ещё есть подводные камни?

Российские птицеводы с подозрением смотрят на увеличение поставок куриного мяса из Поднебесной. С декабря 2022 года все больше птицы привозят оттуда. Сергей Лахтюхов, гендиректор Национального союза птицеводов, рассказал, что только за январь-февраль более тысячи тонн. Это напрягает наших производителей. Ведь отрасль стала фактически первой из мясных в России, кто добился самообеспечения и снятия необходимости в импорте.

Пора строить курятник?

Тем не менее ничего плохого в том, чтобы «подстелить соломку» нет. Мясо и яйца для семейного стола — это прекрасно. К тому же есть закон, позволяющий разведение кур на даче.

Главные условия: соблюдать градостроительный регламент (земельное законодательство) и санитарно-эпидемиологические нормы и правила, ветеринарные в том числе, а также разводить кур не для коммерции, а для собственных нужд.

Источник - FORUMHOUSE