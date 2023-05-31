Все по закону: понятие «фермерский продукт» закрепят

Опубликовано: 31.05.2023





Как отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, что для фермеров в стране предусмотрен широкий спектр мер поддержки в части сбыта продукции.

Понятие «фермерский продукт» предлагается закрепить в России законодательно, чтобы пресечь потенциальное введение потребителей в заблуждение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.

«Предлагается рассмотреть законодательное закрепление понятия “фермерский продукт”, чтобы пресечь потенциальное введение потребителя в заблуждение. Эта группа товаров для поддержки МСП в агропромышленном комплексе также может продвигаться в системе госзакупок для детского и школьного питания», — говорится в сообщении.

Вице-премьер на заседании констатировала, что для фермеров в России предусмотрен широкий спектр мер поддержки в части сбыта продукции. Например, в госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции предусмотрены субсидии для малых форм хозяйствования и их объединений. Кроме того, фермеры могут воспользоваться льготными инвестиционными кредитами на срок от двух до пяти лет на организацию объектов торговли и оборудования. Упомянутая программа расширила свое действие и на личные подсобные хозяйства — теперь сельхозпроизводители могут закупать у них продукцию, используя субсидии от государства.

Абрамченко напомнила, что Минсельхоз России заключил соглашения с компаниями Ozon и «Яндекс» о содействии малым хозяйствам в реализации их продукции. В частности, Ozon обучил более 170 фермерских хозяйств по интеграции продукции на площадку. Сервисы «Яндекса» сотрудничают с локальными производителями продукции в каждом регионе присутствия. Вице-премьер также сообщила, что маркетплейс «Свое родное» от Россельхозбанка стал крупнейшим в сегменте фермерских продуктов. На платформе представлены почти 11 тыс. хозяйств, которые готовы предложить свыше 110 тыс. наименований продукции. Пользователями платформы стали уже более 1 млн человек. В среднем совершается 50 тыс. заказов в месяц. При этом комиссия с хозяйств не взимается, поскольку размещение на платформе бесплатно для любого фермера

Источник - ТАСС