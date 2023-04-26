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За городом комфортно: прогноз роста ипотеки на ИЖС

Опубликовано: 26.04.2023

В 2023 году выдача ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) достигнет 180 млрд руб., что почти на 30% превысит результат предыдущего года. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Решая жилищный вопрос, россияне все чаще делают выбор в пользу покупки или строительства частного дома. Растущий спрос на индивидуальное жилье подогревают его комфортность и большая ценовая доступность в сравнении с многоквартирным», — отметил Анатолий Печатников.

Свой вклад в динамику вносят активное развитие транспортно-логистической инфраструктуры вокруг городов — центров занятости, выход на рынок крупных строительных компаний и появление комплексов типовых домов, а также проникновение льготных ипотечных программ, добавил он.

Несмотря на это, уровень проникновения кредитования в сегменте ИЖС по-прежнему низкий, отметил банкир. По оценке ВТБ, с привлечением заемных средств строится только один из десяти домов, тогда как по квартирам это соотношение составляет восемь к десяти. Банк намерен расширить программы финансирования на покупку участка, рассказал Печатников. Так, в ближайшее время ВТБ готовится к полному перезапуску своих программ по ИЖС. Клиентам будут доступны льготные программы на ИЖС хозспособом (своими силами), рыночная ипотека на строительство с привлечением подрядчика, ипотека на ИЖС под залог имеющейся квартиры.

«В ближайшее время перезапустим еще ряд программ, которые позволят нашим заемщикам получить выгодное финансирование на покупку участка и возведение собственного дома. До конца года мы рассчитываем предоставить на цели ИЖС около 34 млрд руб.», — добавил заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Согласно прогнозам банка, в первом полугодии российские банки выдадут по ипотеке около 2,7 трлн руб. Это на 46% превысит результат первого полугодия 2022 года и на 2% — рекордного 2021-го.

«В целом по итогам года при благоприятной макроэкономической ситуации мы ожидаем, что продажи окажутся выше не только прошлого, но и рекордного 2021 года», — отметил топ-менеджер банка.

В 2021 году россияне оформили ипотеку на 5,7 трлн руб., что стало рекордной суммой за всю историю рынка. В 2022 году выдача снизилась на 16%, до 4,8 трлн руб.

В середине апреля «Домклик» сообщил о рекордной выдаче ипотеки на ИЖС. По оценкам экспертов, в марте россияне оформили в «Сбере» около 4,4 тыс. кредитов на покупку частных домов на 19 млрд руб. Это стало абсолютным месячным рекордом. По данным «Домклик», доля таких ипотечных сделок с частными домами увеличилась с 3% в феврале до 4,3% в марте.

По данным «Дом. РФ», в 2022 году спрос на ипотеку на частные дома в России вырос втрое. Всего было выдано 32,9 тыс. ипотечных кредитов на строительство жилых домов. Общая сумма кредитов на ИЖС составила 138,8 млрд руб.

Источник - РБК.Недвижимость

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